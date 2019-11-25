|
|
|
Як взимку платити менше за електроенергію
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 гру, 2019 10:12
Пропонуємо до обговорення:
З грудня по лютий населення споживає електроенергії в 1,5 рази більше, ніж в інші пори року.
Дивися повний текст Як взимку платити менше за електроенергію
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92329
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 12 гру, 2019 10:12
Очень полезные, и "реальные" советы. добавлю еще несколько:
- вынести холодильник на балкон
- не включать обогреватели,электроплиты, компютеры...
- подключится к соседу
-
zloy_ukr
-
-
- Повідомлень: 1146
- З нами з: 12.12.14
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 232 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 гру, 2019 10:52
zloy_ukr написав:
Очень полезные, и "реальные" советы. добавлю еще несколько:
- вынести холодильник на балкон
- не включать обогреватели,электроплиты, компютеры...
- подключится к соседу
Уехать из Украины
-
vova3215
-
-
- Повідомлень: 105
- З нами з: 08.07.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 гру, 2019 10:59
vova3215 написав:
Уехать из Украины
Читал как-то форум по проблеме в Таврии. предлагались разные пробы и попытки решений владельцами таврий, столкнувшихся с данной неустраняемой проблемой.
После продолжительных попыток понравился один пост:
- Заменил Таврию на Тойоту. Проблема ушла.
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3607
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 720 раз.
- Подякували: 281 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|107
|
|
|1
|99
|
Сер 04 гру, 2019 11:30
AlPo
|
|4
|199
|
|