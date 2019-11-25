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Як взимку платити менше
за електроенергію

Як взимку платити менше за електроенергію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:12

Як взимку платити менше за електроенергію

Пропонуємо до обговорення:
З грудня по лютий населення споживає електроенергії в 1,5 рази більше, ніж в інші пори року.

Дивися повний текст Як взимку платити менше за електроенергію.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:12

Очень полезные, и "реальные" советы. добавлю еще несколько:
- вынести холодильник на балкон
- не включать обогреватели,электроплиты, компютеры...
- подключится к соседу
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:52

  zloy_ukr написав:Очень полезные, и "реальные" советы. добавлю еще несколько:
- вынести холодильник на балкон
- не включать обогреватели,электроплиты, компютеры...
- подключится к соседу

Уехать из Украины
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:59

Re: ехать

  vova3215 написав:Уехать из Украины

Читал как-то форум по проблеме в Таврии. предлагались разные пробы и попытки решений владельцами таврий, столкнувшихся с данной неустраняемой проблемой.
После продолжительных попыток понравился один пост:
- Заменил Таврию на Тойоту. Проблема ушла.
sal
 
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