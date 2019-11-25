З грудня по лютий населення споживає електроенергії в 1,5 рази більше, ніж в інші пори року.
Дивися повний текст Як взимку платити менше за електроенергію.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 10:12
Як взимку платити менше за електроенергію
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Дивися повний текст Як взимку платити менше за електроенергію.
Додано: Чет 12 гру, 2019 10:12
Очень полезные, и "реальные" советы. добавлю еще несколько:
- вынести холодильник на балкон
- не включать обогреватели,электроплиты, компютеры...
- подключится к соседу
Додано: Чет 12 гру, 2019 22:16
Особенно повеселил совет "убедиться, что выключатели и розетки плотно прилегают к стенам". Вероятно эксперд считает, что оттуда может сквозить.
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