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З реєстру боржників зникли
50 тисяч ФОП - Opendatabot

З реєстру боржників зникли 50 тисяч ФОП - Opendatabot
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:23

З реєстру боржників зникли 50 тисяч ФОП - Opendatabot

Пропонуємо до обговорення:
За останній місяць податковий борг ФОП скоротився на 2 млрд гривень, а з реєстру боржників зникли 50 тисяч ФОП.

Дивися повний текст З реєстру боржників зникли 50 тисяч ФОП - Opendatabot.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:23

Вы лучше расскажите какие долги и штрафы у тех кто сейчас на неподконтрольной. Тем кому бизнес обрезали, а оплату налогов и поборов нет.
p_a_l
 
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