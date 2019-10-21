За останній місяць податковий борг ФОП скоротився на 2 млрд гривень, а з реєстру боржників зникли 50 тисяч ФОП.
Дивися повний текст З реєстру боржників зникли 50 тисяч ФОП - Opendatabot.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 гру, 2019 10:23
З реєстру боржників зникли 50 тисяч ФОП - Opendatabot
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З реєстру боржників зникли 50 тисяч ФОП - Opendatabot.
Додано: Чет 12 гру, 2019 10:23
Вы лучше расскажите какие долги и штрафы у тех кто сейчас на неподконтрольной. Тем кому бизнес обрезали, а оплату налогов и поборов нет.
|