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Милованов упевнений, що українці
вже готові до реформи землі

Милованов упевнений, що українці вже готові до реформи землі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:24

Милованов упевнений, що українці вже готові до реформи землі

Пропонуємо до обговорення:
Українці, і зокрема, аграрії, насправді готові до реформи землі.

Дивися повний текст Милованов упевнений, що українці вже готові до реформи землі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:24

Под Киевом бывший атошник демонтировал и выбросил памятник «героям АТО», так как тот ему мешал.
Сотрудники Ирпенского отдела полиции открыли уголовное производство по факту самоуправства.

Кто оказался готов, бездомный атошник или полиция?..
sal
 
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