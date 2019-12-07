Українці, і зокрема, аграрії, насправді готові до реформи землі.
Дивися повний текст Милованов упевнений, що українці вже готові до реформи землі.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 11:24
Милованов упевнений, що українці вже готові до реформи землі
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Дивися повний текст Милованов упевнений, що українці вже готові до реформи землі.
Додано: Чет 12 гру, 2019 11:24
Под Киевом бывший атошник демонтировал и выбросил памятник «героям АТО», так как тот ему мешал.
Сотрудники Ирпенского отдела полиции открыли уголовное производство по факту самоуправства.
Кто оказался готов, бездомный атошник или полиция?..
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