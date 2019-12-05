RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міжбанк: на поведінку курсу
вплинуть великі гравці

Міжбанк: на поведінку курсу вплинуть великі гравці
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:39

Міжбанк: на поведінку курсу вплинуть великі гравці

Пропонуємо до обговорення:
Четвер знову не дасть розслабитися ні клієнтам, ні банкам, ні Нацбанку.

Дивися повний текст Міжбанк: на поведінку курсу вплинуть великі гравці.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92333
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ назвав переваги плаваючого курсу гривні до долара
R2 » Вів 10 гру, 2019 16:48
6 432
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 гру, 2019 15:55
Конрад Карлович
Міжбанк: долар був "врятований" від обвалу
R2 » Пон 09 гру, 2019 18:50
7 621
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 22:28
warlamp
У Нацбанку пояснили стрімке падіння курсу валют
R2 » Сер 04 гру, 2019 20:15
7 740
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 гру, 2019 11:25
rgenadij

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (14542)
12.12.2019 12:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.