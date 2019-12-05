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Міжбанк: на поведінку курсу вплинуть великі гравці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 гру, 2019 11:39
Пропонуємо до обговорення:
Четвер знову не дасть розслабитися ні клієнтам, ні банкам, ні Нацбанку.
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