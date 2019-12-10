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Комітет Сенату США схвалив
законопроект, націлений на...

Комітет Сенату США схвалив законопроект, націлений на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:41

Комітет Сенату США схвалив законопроект, націлений на...

Пропонуємо до обговорення:
Комітет у закордонних справах Сенату США в середу схвалив законопроект, покликаний протистояти впливу Росії в сфері енергетики, повідомляють американські ЗМІ.

Дивися повний текст Комітет Сенату США схвалив законопроект, націлений на протистояння Росії в сфері енергетики.
R2
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американский дядюшка думает о Европе
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:52

Re: Комітет Сенату США схвалив законопроект, націлений на...

  sal написав:американский дядюшка думает о Европе

Україна - це Європа. Такі да - думає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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