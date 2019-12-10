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Комітет Сенату США схвалив законопроект, націлений на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 11:41
Пропонуємо до обговорення:
Комітет у закордонних справах Сенату США в середу схвалив законопроект, покликаний протистояти впливу Росії в сфері енергетики, повідомляють американські ЗМІ.
Дивися повний текст Комітет Сенату США схвалив законопроект, націлений на протистояння Росії в сфері енергетики
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Додано: Чет 12 гру, 2019 11:41
американский дядюшка думает о Европе
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sal
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Додано: Чет 12 гру, 2019 11:52
sal написав:
американский дядюшка думает о Европе
Україна - це Європа. Такі да - думає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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