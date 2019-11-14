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У НАБУ роз’яснили, що нового
в законі про незаконне...

У НАБУ роз’яснили, що нового в законі про незаконне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 12:50

У НАБУ роз’яснили, що нового в законі про незаконне...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні 28 листопада набув чинності закон, який повертає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Дивися повний текст У НАБУ роз’яснили, що нового в законі про незаконне збагачення.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 12:50

В смысле? Это типа нулевая декларация сейчас прозвучала? - что насчет наворованных активов до 28.11.2019?
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 13:03

Классная схемка. Закон приняли, потом отменили - дела закрыли, обнулили дату начала мониторинга. Приняли новый закон. Потом опять отменят, дела закроют, обнулят дату и т.д. Вроде бы закон и есть, но за его несоблюдение ничего нет.
Scientist
 
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