В Україні 28 листопада набув чинності закон, який повертає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.
Дивися повний текст У НАБУ роз’яснили, що нового в законі про незаконне збагачення.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 12:50
У НАБУ роз’яснили, що нового в законі про незаконне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НАБУ роз’яснили, що нового в законі про незаконне збагачення.
Додано: Чет 12 гру, 2019 12:50
В смысле? Это типа нулевая декларация сейчас прозвучала? - что насчет наворованных активов до 28.11.2019?
Додано: Чет 12 гру, 2019 13:03
Классная схемка. Закон приняли, потом отменили - дела закрыли, обнулили дату начала мониторинга. Приняли новый закон. Потом опять отменят, дела закроют, обнулят дату и т.д. Вроде бы закон и есть, но за его несоблюдение ничего нет.
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