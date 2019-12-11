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Милованов назвав свою середню зарплату
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Додано: Чет 12 гру, 2019 13:10
Пропонуємо до обговорення:
Середня зарплата міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова становить 31 тис. Грн на місяць, повідомив міністр у Facebook.
Дивися повний текст Милованов назвав свою середню зарплату
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Додано: Чет 12 гру, 2019 13:11
И забыл при этом добавить - "Я не лох"
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