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Милованов назвав
свою середню зарплату

Милованов назвав свою середню зарплату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 13:10

Милованов назвав свою середню зарплату

Пропонуємо до обговорення:
Середня зарплата міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова становить 31 тис. Грн на місяць, повідомив міністр у Facebook.

Дивися повний текст Милованов назвав свою середню зарплату.
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