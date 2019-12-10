Кабмін пропонує заборонити повернення банків їхнім...

Додано: Чет 12 гру, 2019 13:13

В процессе обжалования решения НБУ истец имеет право на компенсацию причиненного ему “реального ущерба”.

"Беня на сколько я понимаю и не хочет назад Приват, он хочет 2 ярда долларов компенсации за приват, в этой схеме и Приват останется у государства, и Беня при барыше-деньгах все довольны кроме лохтората который один раз заплатил уже 5,5 ярдов долларов при спасении Привата, а второй раз заплатит Бене за то, что спасли пока лохторат будет разделен, стравлен властями и олигархами с их карманными СМИ и грызть друг другу глотки из за политики, а не следить за руками этих жуликов-власти с олигархами, так и будет продолжаться дальше"

Аплодирую Бене стоя, так развести лохторатЯ тут недавно написал, что-. Так некоторые назвали мою писанину опусом, хорошо хоть не рукой кремля назначилиСтоя аплодирую, сначала вывести из Привата на подконтрольные организации бабло, а затем еще и поиметь компенсацию за "причиненный ущерб" от национализации Привата ГЕНИАЛЬНО, двойной гешефт и самое главное ни кто и не пикнет потому как за свои деньги когда его грабят лохторат на майдан не выйдет, он уже зомбирован и стравленные пропагандой на столько, что может выйти только если надо лохам драть/рвать друг другу глотки за навязанные подконтрольными олигархам СМИ политические различия/мнения, а под этот шумок власть и олиграхи могут бесконтрольно и безнаказанно грабить лохов потому как народ низведенный до состояния лохтората вместо контроля за властью и олигархами, всецело занят грызней друг другу глоток, Беня, ты ГЕНИЙ, аплодирую тебе стоя !!!!!!!!!!!!!P.S. если к сожалению окажется, что я прав и Беня получит свою компенсацию за "отжатый" Приват, думаю после этого ни кто и ни когда не сможет меня переубедить в том что у нас не лохторат, а народ, а зельц с его "Слугой народа" не марионетка Бени, а самостоятельный политик отстаивающий интересы государства и народа Украины (((((