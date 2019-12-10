Кабінет міністрів подав у парламент законопроєкт, який врегулює виведення з ринку неплатоспроможних банків.
Дивися повний текст Кабмін пропонує заборонити повернення банків їхнім екс-власникам.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 13:13
Кабмін пропонує заборонити повернення банків їхнім...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін пропонує заборонити повернення банків їхнім екс-власникам.
Додано: Чет 12 гру, 2019 13:13
Аплодирую Бене стоя, так развести лохторат
Я тут недавно написал, что-"Беня на сколько я понимаю и не хочет назад Приват, он хочет 2 ярда долларов компенсации за приват, в этой схеме и Приват останется у государства, и Беня при барыше-деньгах все довольны кроме лохтората который один раз заплатил уже 5,5 ярдов долларов при спасении Привата, а второй раз заплатит Бене за то, что спасли пока лохторат будет разделен, стравлен властями и олигархами с их карманными СМИ и грызть друг другу глотки из за политики, а не следить за руками этих жуликов-власти с олигархами, так и будет продолжаться дальше". Так некоторые назвали мою писанину опусом, хорошо хоть не рукой кремля назначили
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Стоя аплодирую, сначала вывести из Привата на подконтрольные организации бабло, а затем еще и поиметь компенсацию за "причиненный ущерб" от национализации Привата ГЕНИАЛЬНО, двойной гешефт и самое главное ни кто и не пикнет потому как за свои деньги когда его грабят лохторат на майдан не выйдет, он уже зомбирован и стравленные пропагандой на столько, что может выйти только если надо лохам драть/рвать друг другу глотки за навязанные подконтрольными олигархам СМИ политические различия/мнения, а под этот шумок власть и олиграхи могут бесконтрольно и безнаказанно грабить лохов потому как народ низведенный до состояния лохтората вместо контроля за властью и олигархами, всецело занят грызней друг другу глоток, Беня, ты ГЕНИЙ, аплодирую тебе стоя !!!!!!!!!!!!!
P.S. если к сожалению окажется, что я прав и Беня получит свою компенсацию за "отжатый" Приват, думаю после этого ни кто и ни когда не сможет меня переубедить в том что у нас не лохторат, а народ, а зельц с его "Слугой народа" не марионетка Бени, а самостоятельный политик отстаивающий интересы государства и народа Украины (((((
Додано: Чет 12 гру, 2019 13:43
Re: Кабмін пропонує заборонити повернення банків їхнім...
Та у нас вся банківська система побудована на обмані громадян . Що значить гроші в банку вкрали ? Хто вкрав , скільки , хто відповідає і на скільки за це сяде з конфіскацією ... Щось я таких справ не чув ... Тому і така система ...
Додано: Чет 12 гру, 2019 13:47
В Украине всегда так происходит все последние 28 лет., приватизация прибыли и национализация убытков, а лохи пусть грызут друг другу глотки за политику вместо контроля за властью и олигархами, а под этот шумок грызни глоток лохторатом друг другу власть с олигархами их бесконтрольно и безнаказанно могут и поэтому будут грабить
Додано: Чет 12 гру, 2019 20:22
Дело Привата началось ДО этих законодательных движений и это значит, что на Приват такой закон распространяться не будет.
Додано: Чет 12 гру, 2019 20:38
Re: Кабмін пропонує заборонити повернення банків їхнім...
Тоже с интересом наблюдаю полемику, закон не имеет обратной силы.
Этот закон надо было принимать до банкопадов и национализации Привата.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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