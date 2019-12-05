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Президент ставить амбітні цілі щодо утеплення житла на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 гру, 2019 14:25
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський ставить перед Міністерством енергетики та захисту навколишнього середовища амбітні цілі щодо енергомодернізації житлового фонду на наступний рік.
Дивися повний текст Президент ставить амбітні цілі щодо утеплення житла на 2020 рік - Оржель
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