RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Президент ставить амбітні цілі
щодо утеплення житла на...

Президент ставить амбітні цілі щодо утеплення житла на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:25

Президент ставить амбітні цілі щодо утеплення житла на...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський ставить перед Міністерством енергетики та захисту навколишнього середовища амбітні цілі щодо енергомодернізації житлового фонду на наступний рік.

Дивися повний текст Президент ставить амбітні цілі щодо утеплення житла на 2020 рік - Оржель.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92337
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Верховний суд Британії проведе слухання щодо «кредиту...
R2 » Пон 09 гру, 2019 14:51
9 518
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 11:32
jeugen
Банки будуть повертати цілі купюри в грошовий обіг
R2 » Чет 05 гру, 2019 17:04
1 106
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 гру, 2019 17:05
Tabak
Президент анонсував 5% кредити для бізнесу (відео)
R2 » Сер 04 гру, 2019 11:36
7 356
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 гру, 2019 13:06
Oleh1969

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (14547)
12.12.2019 14:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.