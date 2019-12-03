Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Дивися повний текст На програму доступного кредитування виділять 5 млрд гривень, - Гончарук.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 16:03
На програму доступного кредитування виділять 5 млрд...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На програму доступного кредитування виділять 5 млрд гривень, - Гончарук.
Додано: Чет 12 гру, 2019 16:03
Облікова ставка 13,5% (була 15,5%), а кредити під 7-9%. Гончарук великий економіст!
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