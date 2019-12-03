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На програму доступного
кредитування виділять 5 млрд...

На програму доступного кредитування виділять 5 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:03

На програму доступного кредитування виділять 5 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Дивися повний текст На програму доступного кредитування виділять 5 млрд гривень, - Гончарук.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:03

Облікова ставка 13,5% (була 15,5%), а кредити під 7-9%. Гончарук великий економіст!
andrijk777
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