Про повідомив заступник глави Національного банку України Дмитро Сологуб.
Дивися повний текст Тенденція відтоку робочої сили за кордон майже припинилася - заступник голови НБУ.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 16:33
Тенденція відтоку робочої сили за кордон майже...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тенденція відтоку робочої сили за кордон майже припинилася - заступник голови НБУ.
Додано: Чет 12 гру, 2019 16:43
Больше похоже на то, что заробитчане там хорошо устроились, купили хатынки и больше привет на родину передавать не будут.
Додано: Чет 12 гру, 2019 16:46
тенденція переводити гроші в Україну знизилась, при такому курсі на вітринах продуктів з Польщі буде більше, ніж власних, цей сологубошльоп нехай подивиться тенденцію купівлі нерухомості українцями в сусідніх країнах...
Додано: Чет 12 гру, 2019 18:51
Да, с таким курсом, наверное, уже не очень интересно в Польшу ездить. С другой стороны, куча людей уже перевезла свои семьи и переводы отправлять некому.
А вообще интересно: неужели у погранслужбы нет никакой базы по движению граждан? Посмотреть, например, количество людей, которые выехали более месяца назад и не вернулись - вот и будет примерное количество заробитчан.
Додано: Чет 12 гру, 2019 20:52
Ось це дійсно дуже дивно. Таке враження що на кордоні взагалі ніхто не може порахувати кількість людей що перетнули кордон.
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:45
Программа президента Зеленского, получившая название «Возвращайся и оставайся», пока что вызывает смех у тех украинцев, которые уже несколько лет трудятся ща рубежом. К тому же, кредит для ведения бизнеса под 5 и больше процентов – это далеко не маленькая сумма.
Комментируя информацию, известный политический обозреватель Юрий Романенко в своем блоге пишет о том, что он пообщался в Варшаве с друзьями – молодыми ребятами 25 и старше лет. Никто не собирается возвращаться в Украину. Дальше мигрировать в более интересные локации на Западе – да. В Украину? Никогда.
Романенко подчеркивает, инициативы по предоставлению кредитов под 5% и прочий популистский бред от правительства вызывают хохот. Украина стала слишком токсичной для тех, кто привык работать мозгами и не верит обещаниям в духе «вот-вот заработает», «мы уже делаем», «только нам поверьте, все наладится». Когда люди, работающие за рубежом, слышат, что в Украине бывают задержки с зарплатой, то у них волосы дыбом встают. Люди быстро забывают о том, что у нас жизнь – это вечное преодоление препятствий и борьба за существование.
Остальное от лукавого.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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