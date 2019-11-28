Про повідомив заступник глави Національного банку України Дмитро Сологуб.
Дивися повний текст Тенденція відтоку робочої сили за кордон майже припинилася - заступник голови НБУ.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 16:33
Тенденція відтоку робочої сили за кордон майже...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тенденція відтоку робочої сили за кордон майже припинилася - заступник голови НБУ.
Додано: Чет 12 гру, 2019 16:43
Больше похоже на то, что заробитчане там хорошо устроились, купили хатынки и больше привет на родину передавать не будут.
Додано: Чет 12 гру, 2019 16:46
тенденція переводити гроші в Україну знизилась, при такому курсі на вітринах продуктів з Польщі буде більше, ніж власних, цей сологубошльоп нехай подивиться тенденцію купівлі нерухомості українцями в сусідніх країнах...
Додано: Чет 12 гру, 2019 18:51
Да, с таким курсом, наверное, уже не очень интересно в Польшу ездить. С другой стороны, куча людей уже перевезла свои семьи и переводы отправлять некому.
А вообще интересно: неужели у погранслужбы нет никакой базы по движению граждан? Посмотреть, например, количество людей, которые выехали более месяца назад и не вернулись - вот и будет примерное количество заробитчан.
Додано: Чет 12 гру, 2019 20:52
Ось це дійсно дуже дивно. Таке враження що на кордоні взагалі ніхто не може порахувати кількість людей що перетнули кордон.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:09
Вариант 1
Отток рабочей силы за рубеж почти остановился
Вариант 2
Большинство квалифицированных специалистов выехали за рубеж, и дал нецший отток кадров почти прекратился
Вариант 3
Выехавшие ранее работники перевозят семьи и прекращают переводить деньги
Вариант 4
Работники прекращают переводить деньги, опасаясь, что их семьи подпадут под налогообложение, и теперь перевозят деньги наличными
Если посмотреть на потолок, можно ещё варианты придумать
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