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Тенденція відтоку робочої
сили за кордон майже...

Тенденція відтоку робочої сили за кордон майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:33

Тенденція відтоку робочої сили за кордон майже...

Пропонуємо до обговорення:
Про повідомив заступник глави Національного банку України Дмитро Сологуб.

Дивися повний текст Тенденція відтоку робочої сили за кордон майже припинилася - заступник голови НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:33

Классная аналитика по косвенному признаку.
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:43

Больше похоже на то, что заробитчане там хорошо устроились, купили хатынки и больше привет на родину передавать не будут. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:46

тенденція переводити гроші в Україну знизилась, при такому курсі на вітринах продуктів з Польщі буде більше, ніж власних, цей сологубошльоп нехай подивиться тенденцію купівлі нерухомості українцями в сусідніх країнах...
wytwyzkyj2019
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:18

врёт, другой за министра неделю назад дал совсем другие данные.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:51

Да, с таким курсом, наверное, уже не очень интересно в Польшу ездить. С другой стороны, куча людей уже перевезла свои семьи и переводы отправлять некому.
А вообще интересно: неужели у погранслужбы нет никакой базы по движению граждан? Посмотреть, например, количество людей, которые выехали более месяца назад и не вернулись - вот и будет примерное количество заробитчан.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 20:52

  Gastarbaiter написав:А вообще интересно: неужели у погранслужбы нет никакой базы по движению граждан? Посмотреть, например, количество людей, которые выехали более месяца назад и не вернулись - вот и будет примерное количество заробитчан.

Ось це дійсно дуже дивно. Таке враження що на кордоні взагалі ніхто не може порахувати кількість людей що перетнули кордон.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:09

Вариант 1
Отток рабочей силы за рубеж почти остановился
Вариант 2
Большинство квалифицированных специалистов выехали за рубеж, и дал нецший отток кадров почти прекратился
Вариант 3
Выехавшие ранее работники перевозят семьи и прекращают переводить деньги
Вариант 4
Работники прекращают переводить деньги, опасаясь, что их семьи подпадут под налогообложение, и теперь перевозят деньги наличными

Если посмотреть на потолок, можно ещё варианты придумать :)
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:49

ZUS (польский пенсионный фонд и соцстрах) пишет, что количество уплачивающих взнос иностранцев выросло на 20% за 2019 год.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:00

По строителям : первыми выехали отличные специалисты, затем - средние. Остались в основном плохие, они подняли цены, и не собираються ехать.
Сейчас большая проблема найти нормального строителя за разумную цену.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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