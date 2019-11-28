А що раніше інакше було? Так було і буде завжди.
Зробити ремонт завжди було дорого. До чого тут заробітчани?
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:09
Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:18
У меня есть знакомый головастый электрик. Тоже собирался тогда выезжать, но что то не сложилось. Остался. И не зря остался. Рукастых головастых сейчас попробуй у нас найди. Хоть рукожопые и сбили цену, но он на свои услуги поднял цену и чувствует не плохо. Вот только здоровьем хромает.
На фоне рукожопости нормальные спецы чувствуют здесь себя не плохо. Но многие выехали безвозвратно потому что бы*** надоело. А его тут осталось огого.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:53
Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:53
Re: Тенденція відтоку робочої сили за кордон майже...
популистский бред от правительства вызывают хохот. Украина стала слишком токсичной для тех, кто привык работать мозгами и не верит обещаниям в духе «вот-вот заработает», «мы уже делаем», «только нам поверьте, все наладится». Когда люди, работающие за рубежом, слышат, что в Украине бывают задержки с зарплатой, то у них волосы дыбом встают. Люди быстро забывают о том, что у нас жизнь – это вечное преодоление препятствий и борьба за существование.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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