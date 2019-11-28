Тенденція відтоку робочої сили за кордон майже...

Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:12

andrijk777 написав: Так він ІТ! Хіба не очевидно? В Україні ж усі в ІТ працюють. Так він ІТ! Хіба не очевидно? В Україні ж усі в ІТ працюють.

На самом деле даже больше не IT, а предприниматель и торговец. У меня нет наёмных сотрудников, но, в основном, судя по знакомым, все платят зарплату ежедневно, или в крайнем случае еженедельно, иногда вообще за выполненную работу сразу после выполнения. Не знаю о каких задержках зарплаты вообще может идти речь. Не заплатил вовремя, получил по мордасям. Как может быть по-другому? Но, это мелкий бизнесЕсли говорить о торговцах на рынке, как вы можете представить себе задержку зарплаты? Наёмный сотрудник просто возьмёт свои деньги из кассы и досвидания. То же самое, сборщики мебели, получил деньги от заказчика, отсчитал свои. Какие могут быть задержки?Это как раз IT-шникам могут задержать, под предлогом, якобы заказчик ещё не заплатил, т. к. работник не может это проверить