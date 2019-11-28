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Тенденція відтоку робочої
сили за кордон майже...

Тенденція відтоку робочої сили за кордон майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:09

  zloy_ukr написав:Сейчас большая проблема найти нормального строителя за разумную цену.

А що раніше інакше було? Так було і буде завжди.
Зробити ремонт завжди було дорого. До чого тут заробітчани?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:18

  zloy_ukr написав:По строителям : первыми выехали отличные специалисты, затем - средние. Остались в основном плохие, они подняли цены, и не собираються ехать.
Сейчас большая проблема найти нормального строителя за разумную цену.

У меня есть знакомый головастый электрик. Тоже собирался тогда выезжать, но что то не сложилось. Остался. И не зря остался. Рукастых головастых сейчас попробуй у нас найди. Хоть рукожопые и сбили цену, но он на свои услуги поднял цену и чувствует не плохо. Вот только здоровьем хромает.

На фоне рукожопости нормальные спецы чувствуют здесь себя не плохо. Но многие выехали безвозвратно потому что бы*** надоело. А его тут осталось огого.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:53

  Gastarbaiter написав:ZUS (польский пенсионный фонд и соцстрах) пишет, что количество уплачивающих взнос иностранцев выросло на 20% за 2019 год.

Мало ли что там пишут поляки, верить надо только родному НБУ - он никогда не обманывает. Да-да!
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:53

Re: Тенденція відтоку робочої сили за кордон майже...

https://replyua.net/news/182965-ukrainc ... nenko.html
популистский бред от правительства вызывают хохот. Украина стала слишком токсичной для тех, кто привык работать мозгами и не верит обещаниям в духе «вот-вот заработает», «мы уже делаем», «только нам поверьте, все наладится». Когда люди, работающие за рубежом, слышат, что в Украине бывают задержки с зарплатой, то у них волосы дыбом встают. Люди быстро забывают о том, что у нас жизнь – это вечное преодоление препятствий и борьба за существование.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:25

  Kudrjavuy написав:Когда люди, работающие за рубежом, слышат, что в Украине бывают задержки с зарплатой, то у них волосы дыбом встают.

Это нужно быть совсем не далёким, чтоб после задержки зарплаты хоть на 1 день, выйти на работу. Если зарплата официальная, то сразу в суд. Если не официальная, то ставить условие - выплата зарплаты раз в день
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:32

  PasserBy написав:Вариант 1
Отток рабочей силы за рубеж почти остановился
Вариант 2
Большинство квалифицированных специалистов выехали за рубеж, и дал нецший отток кадров почти прекратился
Вариант 3
Выехавшие ранее работники перевозят семьи и прекращают переводить деньги
Вариант 4
Работники прекращают переводить деньги, опасаясь, что их семьи подпадут под налогообложение, и теперь перевозят деньги наличными

Если посмотреть на потолок, можно ещё варианты придумать :)

Глобализация. Сесть на автобус и куда-нибудь поехать сейчас вообще не проблема. Тем более, сейчас это уже не путь в неизвестность, как раньше. Интернет всё поменял. Можно найти любую инфу о любой стране и инфу о том, как переехать откуда угодно куда угодно. Так что, если какая-то страна предложит лучшие условия, туда сразу едет на заработки весь мир.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:36

  safonovstanislav написав:
  Kudrjavuy написав:Когда люди, работающие за рубежом, слышат, что в Украине бывают задержки с зарплатой, то у них волосы дыбом встают.

Это нужно быть совсем не далёким, чтоб после задержки зарплаты хоть на 1 день, выйти на работу. Если зарплата официальная, то сразу в суд. Если не официальная, то ставить условие - выплата зарплаты раз в день

Дитячий садок ... Хоч раз в житті таке робити спробував ?
У нас працівників ніяких не тримають , якщо вони починають щось вимагати ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:46

  Puente написав:
  safonovstanislav написав:
  Kudrjavuy написав:Когда люди, работающие за рубежом, слышат, что в Украине бывают задержки с зарплатой, то у них волосы дыбом встают.

Это нужно быть совсем не далёким, чтоб после задержки зарплаты хоть на 1 день, выйти на работу. Если зарплата официальная, то сразу в суд. Если не официальная, то ставить условие - выплата зарплаты раз в день

Дитячий садок ... Хоч раз в житті таке робити спробував ?
У нас працівників ніяких не тримають , якщо вони починають щось вимагати ...

Так він ІТ! Хіба не очевидно? В Україні ж усі в ІТ працюють.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:03

  Puente написав:Дитячий садок ... Хоч раз в житті таке робити спробував ?
У нас працівників ніяких не тримають , якщо вони починають щось вимагати ...

Вот, в этом и проблема. Если бы работники знали себе цену, то не было бы такого отношения, и зарплаты были бы выше. У нас вообще какой-то произвол со стороны работодателей происходит, а работники терпят всё и проглатывают.

Наемный труд - это двусторонние отношения. Об этом все почему-то забывают.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:12

  andrijk777 написав:Так він ІТ! Хіба не очевидно? В Україні ж усі в ІТ працюють.

На самом деле даже больше не IT, а предприниматель и торговец. У меня нет наёмных сотрудников, но, в основном, судя по знакомым, все платят зарплату ежедневно, или в крайнем случае еженедельно, иногда вообще за выполненную работу сразу после выполнения. Не знаю о каких задержках зарплаты вообще может идти речь. Не заплатил вовремя, получил по мордасям. Как может быть по-другому? Но, это мелкий бизнес

Если говорить о торговцах на рынке, как вы можете представить себе задержку зарплаты? Наёмный сотрудник просто возьмёт свои деньги из кассы и досвидания. То же самое, сборщики мебели, получил деньги от заказчика, отсчитал свои. Какие могут быть задержки?

Это как раз IT-шникам могут задержать, под предлогом, якобы заказчик ещё не заплатил, т. к. работник не может это проверить
safonovstanislav
 
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