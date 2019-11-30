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Тенденція відтоку робочої сили за кордон майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 гру, 2019 19:31
safonovstanislav написав:
Наёмный сотрудник просто возьмёт свои деньги из кассы и досвидания
и поедет за кражу туда где на окнах крепкие решетки.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:53
RomanTik написав: safonovstanislav написав:
Наёмный сотрудник просто возьмёт свои деньги из кассы и досвидания
и поедет за кражу туда где на окнах крепкие решетки.
Кражу своих денег? Как вы это себе представляете? Хозяин бизнеса вызывает полицию и пишет заявление на то, что наёмный сотрудник украл свою зарплату из кассы? Думаю, после 102, к нему приедет 103, померять температуру больного.
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safonovstanislav
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:04
safonovstanislav написав:
Кражу своих денег? Как вы это себе представляете? Хозяин бизнеса вызывает полицию и пишет заявление на то, что наёмный сотрудник украл свою зарплату из кассы? Думаю, после 102, к нему приедет 103, померять температуру больного.
Це вам треба 103 визивати.
Якщо працівник оформлений офіційно
, то взяття грошей з каси це кримінальна відповідальність.
Якщо працює неофіційно
- то може бути всяке. Хазяїн може сказати що він його не знає і не давав йому дозволу йому ставати за касу. І що в цьому випадку робити працівникові? Які в нього аргументи? Віддасть всі гроші, як миленький, та ще дякую скаже, що не посадили.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:19
andrijk777 написав: safonovstanislav написав:
Кражу своих денег? Как вы это себе представляете? Хозяин бизнеса вызывает полицию и пишет заявление на то, что наёмный сотрудник украл свою зарплату из кассы? Думаю, после 102, к нему приедет 103, померять температуру больного.
Це вам треба 103 визивати.
Якщо працівник оформлений офіційно
, то взяття грошей з каси це кримінальна відповідальність.
Якщо працює неофіційно
- то може бути всяке. Хазяїн може сказати що він його не знає і не давав йому дозволу йому ставати за касу. І що в цьому випадку робити працівникові? Які в нього аргументи? Віддасть всі гроші, як миленький, та ще дякую скаже, що не посадили.
Именно по-этому приватбанк заберёт просроченную задолженность с вашей зарплатной карты прям в момент поступления, а половина сотрудников и руководства по-вашему уже должна сидеть. СВОИ деньги нельзя украсть. Если кто-то вам должен деньги, а тем более, если это задолженность по зарплате при официальном оформлении, и вы их забрали, это ну прям вообще никак не подогнать под кражу
Я просто к чему. Если есть просроченная задолженность, которую можете подтвердить документально, и у вас появилась возможность её забрать, все суды будут на вашей стороне, это не учитывая того, что бизнесмены не дураки, чтоб ещё платить государству, подавая в суд, за явно проигрышные дела.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:37
safonovstanislav написав:
Именно по-этому приватбанк заберёт просроченную задолженность с вашей зарплатной карты прям в момент поступления, а половина сотрудников и руководства по-вашему уже должна сидеть. СВОИ деньги нельзя украсть. Если кто-то вам должен деньги, а тем более, если это задолженность по зарплате при официальном оформлении, и вы их забрали, это ну прям вообще никак не подогнать под кражу
Ви повний ноль, як юрист.
Приватбанк знімає у вас гроші з карточки згідно договору, який ви оформляли коли брали кредит.
"Если кто-то вам должен деньги" - це потрібно довести в суді, або ще десь.
А взяття грошей з каси - це стаття - це вам скаже будь-який юрист.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 11:55
safonovstanislav написав: andrijk777 написав: safonovstanislav написав:
Кражу своих денег? Как вы это себе представляете? Хозяин бизнеса вызывает полицию и пишет заявление на то, что наёмный сотрудник украл свою зарплату из кассы? Думаю, после 102, к нему приедет 103, померять температуру больного.
Це вам треба 103 визивати.
Якщо працівник оформлений офіційно
, то взяття грошей з каси це кримінальна відповідальність.
Якщо працює неофіційно
- то може бути всяке. Хазяїн може сказати що він його не знає і не давав йому дозволу йому ставати за касу. І що в цьому випадку робити працівникові? Які в нього аргументи? Віддасть всі гроші, як миленький, та ще дякую скаже, що не посадили.
Именно по-этому приватбанк заберёт просроченную задолженность с вашей зарплатной карты прям в момент поступления, а половина сотрудников и руководства по-вашему уже должна сидеть. СВОИ деньги нельзя украсть. Если кто-то вам должен деньги, а тем более, если это задолженность по зарплате при официальном оформлении, и вы их забрали, это ну прям вообще никак не подогнать под кражу
Я просто к чему. Если есть просроченная задолженность, которую можете подтвердить документально, и у вас появилась возможность её забрать, все суды будут на вашей стороне, это не учитывая того, что бизнесмены не дураки, чтоб ещё платить государству, подавая в суд, за явно проигрышные дела.
Просто фейспалм. Вы бы хоть малейшее представление себе сформировали о работе с кассой, раз вы "предприниматель".
Просроченная задолженность по карте тут вообще никаким боком.
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