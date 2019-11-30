Тенденція відтоку робочої сили за кордон майже...

Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:19

andrijk777 написав: safonovstanislav написав: Кражу своих денег? Как вы это себе представляете? Хозяин бизнеса вызывает полицию и пишет заявление на то, что наёмный сотрудник украл свою зарплату из кассы? Думаю, после 102, к нему приедет 103, померять температуру больного. Кражу своих денег? Как вы это себе представляете? Хозяин бизнеса вызывает полицию и пишет заявление на то, что наёмный сотрудник украл свою зарплату из кассы? Думаю, после 102, к нему приедет 103, померять температуру больного.

Це вам треба 103 визивати.

Якщо працівник оформлений офіційно, то взяття грошей з каси це кримінальна відповідальність.

Якщо працює неофіційно - то може бути всяке. Хазяїн може сказати що він його не знає і не давав йому дозволу йому ставати за касу. І що в цьому випадку робити працівникові? Які в нього аргументи? Віддасть всі гроші, як миленький, та ще дякую скаже, що не посадили. Це вам треба 103 визивати.Якщо працівник оформлений, то взяття грошей з каси це кримінальна відповідальність.Якщо працює- то може бути всяке. Хазяїн може сказати що він його не знає і не давав йому дозволу йому ставати за касу. І що в цьому випадку робити працівникові? Які в нього аргументи? Віддасть всі гроші, як миленький, та ще дякую скаже, що не посадили.

Именно по-этому приватбанк заберёт просроченную задолженность с вашей зарплатной карты прям в момент поступления, а половина сотрудников и руководства по-вашему уже должна сидеть. СВОИ деньги нельзя украсть. Если кто-то вам должен деньги, а тем более, если это задолженность по зарплате при официальном оформлении, и вы их забрали, это ну прям вообще никак не подогнать под кражуЯ просто к чему. Если есть просроченная задолженность, которую можете подтвердить документально, и у вас появилась возможность её забрать, все суды будут на вашей стороне, это не учитывая того, что бизнесмены не дураки, чтоб ещё платить государству, подавая в суд, за явно проигрышные дела.