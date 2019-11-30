RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Тенденція відтоку робочої
сили за кордон майже...

Тенденція відтоку робочої сили за кордон майже...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 19:31

Re: Тенденція відтоку робочої сили за кордон майже...

  safonovstanislav написав:Наёмный сотрудник просто возьмёт свои деньги из кассы и досвидания

и поедет за кражу туда где на окнах крепкие решетки.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
Повідомлень: 2789
З нами з: 06.01.16
Подякував: 7844 раз.
Подякували: 651 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:53

  RomanTik написав:
  safonovstanislav написав:Наёмный сотрудник просто возьмёт свои деньги из кассы и досвидания

и поедет за кражу туда где на окнах крепкие решетки.

Кражу своих денег? Как вы это себе представляете? Хозяин бизнеса вызывает полицию и пишет заявление на то, что наёмный сотрудник украл свою зарплату из кассы? Думаю, после 102, к нему приедет 103, померять температуру больного.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2422
З нами з: 10.05.14
Подякував: 152 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:04

  safonovstanislav написав:Кражу своих денег? Как вы это себе представляете? Хозяин бизнеса вызывает полицию и пишет заявление на то, что наёмный сотрудник украл свою зарплату из кассы? Думаю, после 102, к нему приедет 103, померять температуру больного.

Це вам треба 103 визивати.
Якщо працівник оформлений офіційно, то взяття грошей з каси це кримінальна відповідальність.
Якщо працює неофіційно - то може бути всяке. Хазяїн може сказати що він його не знає і не давав йому дозволу йому ставати за касу. І що в цьому випадку робити працівникові? Які в нього аргументи? Віддасть всі гроші, як миленький, та ще дякую скаже, що не посадили.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1878
З нами з: 11.11.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:19

  andrijk777 написав:
  safonovstanislav написав:Кражу своих денег? Как вы это себе представляете? Хозяин бизнеса вызывает полицию и пишет заявление на то, что наёмный сотрудник украл свою зарплату из кассы? Думаю, после 102, к нему приедет 103, померять температуру больного.

Це вам треба 103 визивати.
Якщо працівник оформлений офіційно, то взяття грошей з каси це кримінальна відповідальність.
Якщо працює неофіційно - то може бути всяке. Хазяїн може сказати що він його не знає і не давав йому дозволу йому ставати за касу. І що в цьому випадку робити працівникові? Які в нього аргументи? Віддасть всі гроші, як миленький, та ще дякую скаже, що не посадили.

Именно по-этому приватбанк заберёт просроченную задолженность с вашей зарплатной карты прям в момент поступления, а половина сотрудников и руководства по-вашему уже должна сидеть. СВОИ деньги нельзя украсть. Если кто-то вам должен деньги, а тем более, если это задолженность по зарплате при официальном оформлении, и вы их забрали, это ну прям вообще никак не подогнать под кражу

Я просто к чему. Если есть просроченная задолженность, которую можете подтвердить документально, и у вас появилась возможность её забрать, все суды будут на вашей стороне, это не учитывая того, что бизнесмены не дураки, чтоб ещё платить государству, подавая в суд, за явно проигрышные дела.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2422
З нами з: 10.05.14
Подякував: 152 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:37

  safonovstanislav написав:Именно по-этому приватбанк заберёт просроченную задолженность с вашей зарплатной карты прям в момент поступления, а половина сотрудников и руководства по-вашему уже должна сидеть. СВОИ деньги нельзя украсть. Если кто-то вам должен деньги, а тем более, если это задолженность по зарплате при официальном оформлении, и вы их забрали, это ну прям вообще никак не подогнать под кражу

Ви повний ноль, як юрист.
Приватбанк знімає у вас гроші з карточки згідно договору, який ви оформляли коли брали кредит.
"Если кто-то вам должен деньги" - це потрібно довести в суді, або ще десь.
А взяття грошей з каси - це стаття - це вам скаже будь-який юрист.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1878
З нами з: 11.11.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:55

Re: Тенденція відтоку робочої сили за кордон майже...

safonovstanislav написав:
  andrijk777 написав:
  safonovstanislav написав:Кражу своих денег? Как вы это себе представляете? Хозяин бизнеса вызывает полицию и пишет заявление на то, что наёмный сотрудник украл свою зарплату из кассы? Думаю, после 102, к нему приедет 103, померять температуру больного.

Це вам треба 103 визивати.
Якщо працівник оформлений офіційно, то взяття грошей з каси це кримінальна відповідальність.
Якщо працює неофіційно - то може бути всяке. Хазяїн може сказати що він його не знає і не давав йому дозволу йому ставати за касу. І що в цьому випадку робити працівникові? Які в нього аргументи? Віддасть всі гроші, як миленький, та ще дякую скаже, що не посадили.

Именно по-этому приватбанк заберёт просроченную задолженность с вашей зарплатной карты прям в момент поступления, а половина сотрудников и руководства по-вашему уже должна сидеть. СВОИ деньги нельзя украсть. Если кто-то вам должен деньги, а тем более, если это задолженность по зарплате при официальном оформлении, и вы их забрали, это ну прям вообще никак не подогнать под кражу

Я просто к чему. Если есть просроченная задолженность, которую можете подтвердить документально, и у вас появилась возможность её забрать, все суды будут на вашей стороне, это не учитывая того, что бизнесмены не дураки, чтоб ещё платить государству, подавая в суд, за явно проигрышные дела.
Просто фейспалм. Вы бы хоть малейшее представление себе сформировали о работе с кассой, раз вы "предприниматель".
Просроченная задолженность по карте тут вообще никаким боком.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26106
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1131 раз.
Подякували: 6117 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 12:56

  safonovstanislav написав:Глобализация. Сесть на автобус и куда-нибудь поехать сейчас вообще не проблема. Тем более, сейчас это уже не путь в неизвестность, как раньше. Интернет всё поменял. Можно найти любую инфу о любой стране и инфу о том, как переехать откуда угодно куда угодно. Так что, если какая-то страна предложит лучшие условия, туда сразу едет на заработки весь мир.

Не проблема поехать туристом. Попробуйте найти официальную работу в развитых странах, если вы не житель ЕС. Там в первую очередь возьмут или местных, или поляков с венграми, или прибалтов. Это закон ЕС. Кто найдет работу нелегалом, тот будет вне закона. Их работодателям светит штраф в несколько десятков тысяч, а работнику депортация и запрет на въезд в ЕС лет на 10.
О Польше не говорю, так как там отдельный закон.

Меня умиляют эти разговоры о миллионах уехавших насовсем. Как уехали, так большинство и приедет, когда встанет вопрос об изменении ихнего статуса.
Никто, просто так, постоянный вид на жительство, а тем более гражданство ЕС
им не даст. Может единицы и получат, если сильно напрягутся, а остальных разденут до нитки разными пошлинами, экзаменами, нотариусами и прочими юристами-адвокатами. А учитывая тамошнюю дороговизну жилья, многие почешут репу, прикинут что-то к носу и вернутся назад, как делают поляки, работающие на заработках в Великобритании.
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3351
З нами з: 29.04.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MGVP, MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Столичним водіям виписали майже 25 тис. штрафів за...
R2 » Суб 14 гру, 2019 10:25
1 73
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 гру, 2019 11:27
warlamp
Нацбанк стягнув зі збанкрутілого «Дельта банку» майже 1...
R2 » Пон 02 гру, 2019 21:50
1 106
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 гру, 2019 21:50
igorbuda52
В "зелену енергетику" інвестували майже 5 мільярдів...
R2 » П'ят 29 лис, 2019 13:18
4 249
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 лис, 2019 09:49
mikola963

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.