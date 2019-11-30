Тенденція відтоку робочої сили за кордон майже...

Додано: Суб 14 гру, 2019 12:56

safonovstanislav написав: Глобализация. Сесть на автобус и куда-нибудь поехать сейчас вообще не проблема. Тем более, сейчас это уже не путь в неизвестность, как раньше. Интернет всё поменял. Можно найти любую инфу о любой стране и инфу о том, как переехать откуда угодно куда угодно. Так что, если какая-то страна предложит лучшие условия, туда сразу едет на заработки весь мир. Глобализация. Сесть на автобус и куда-нибудь поехать сейчас вообще не проблема. Тем более, сейчас это уже не путь в неизвестность, как раньше. Интернет всё поменял. Можно найти любую инфу о любой стране и инфу о том, как переехать откуда угодно куда угодно. Так что, если какая-то страна предложит лучшие условия, туда сразу едет на заработки весь мир.

Не проблема поехать туристом. Попробуйте найти официальную работу в развитых странах, если вы не житель ЕС. Там в первую очередь возьмут или местных, или поляков с венграми, или прибалтов. Это закон ЕС. Кто найдет работу нелегалом, тот будет вне закона. Их работодателям светит штраф в несколько десятков тысяч, а работнику депортация и запрет на въезд в ЕС лет на 10.О Польше не говорю, так как там отдельный закон.Меня умиляют эти разговоры о миллионах уехавших насовсем. Как уехали, так большинство и приедет, когда встанет вопрос об изменении ихнего статуса.Никто, просто так, постоянный вид на жительство, а тем более гражданство ЕСим не даст. Может единицы и получат, если сильно напрягутся, а остальных разденут до нитки разными пошлинами, экзаменами, нотариусами и прочими юристами-адвокатами. А учитывая тамошнюю дороговизну жилья, многие почешут репу, прикинут что-то к носу и вернутся назад, как делают поляки, работающие на заработках в Великобритании.