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Тенденція відтоку робочої сили за кордон майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 гру, 2019 19:31
safonovstanislav написав:
Наёмный сотрудник просто возьмёт свои деньги из кассы и досвидания
и поедет за кражу туда где на окнах крепкие решетки.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:53
RomanTik написав: safonovstanislav написав:
Наёмный сотрудник просто возьмёт свои деньги из кассы и досвидания
и поедет за кражу туда где на окнах крепкие решетки.
Кражу своих денег? Как вы это себе представляете? Хозяин бизнеса вызывает полицию и пишет заявление на то, что наёмный сотрудник украл свою зарплату из кассы? Думаю, после 102, к нему приедет 103, померять температуру больного.
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safonovstanislav
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:04
safonovstanislav написав:
Кражу своих денег? Как вы это себе представляете? Хозяин бизнеса вызывает полицию и пишет заявление на то, что наёмный сотрудник украл свою зарплату из кассы? Думаю, после 102, к нему приедет 103, померять температуру больного.
Це вам треба 103 визивати.
Якщо працівник оформлений офіційно
, то взяття грошей з каси це кримінальна відповідальність.
Якщо працює неофіційно
- то може бути всяке. Хазяїн може сказати що він його не знає і не давав йому дозволу йому ставати за касу. І що в цьому випадку робити працівникові? Які в нього аргументи? Віддасть всі гроші, як миленький, та ще дякую скаже, що не посадили.
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andrijk777
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:19
andrijk777 написав: safonovstanislav написав:
Кражу своих денег? Как вы это себе представляете? Хозяин бизнеса вызывает полицию и пишет заявление на то, что наёмный сотрудник украл свою зарплату из кассы? Думаю, после 102, к нему приедет 103, померять температуру больного.
Це вам треба 103 визивати.
Якщо працівник оформлений офіційно
, то взяття грошей з каси це кримінальна відповідальність.
Якщо працює неофіційно
- то може бути всяке. Хазяїн може сказати що він його не знає і не давав йому дозволу йому ставати за касу. І що в цьому випадку робити працівникові? Які в нього аргументи? Віддасть всі гроші, як миленький, та ще дякую скаже, що не посадили.
Именно по-этому приватбанк заберёт просроченную задолженность с вашей зарплатной карты прям в момент поступления, а половина сотрудников и руководства по-вашему уже должна сидеть. СВОИ деньги нельзя украсть. Если кто-то вам должен деньги, а тем более, если это задолженность по зарплате при официальном оформлении, и вы их забрали, это ну прям вообще никак не подогнать под кражу
Я просто к чему. Если есть просроченная задолженность, которую можете подтвердить документально, и у вас появилась возможность её забрать, все суды будут на вашей стороне, это не учитывая того, что бизнесмены не дураки, чтоб ещё платить государству, подавая в суд, за явно проигрышные дела.
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safonovstanislav
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:37
safonovstanislav написав:
Именно по-этому приватбанк заберёт просроченную задолженность с вашей зарплатной карты прям в момент поступления, а половина сотрудников и руководства по-вашему уже должна сидеть. СВОИ деньги нельзя украсть. Если кто-то вам должен деньги, а тем более, если это задолженность по зарплате при официальном оформлении, и вы их забрали, это ну прям вообще никак не подогнать под кражу
Ви повний ноль, як юрист.
Приватбанк знімає у вас гроші з карточки згідно договору, який ви оформляли коли брали кредит.
"Если кто-то вам должен деньги" - це потрібно довести в суді, або ще десь.
А взяття грошей з каси - це стаття - це вам скаже будь-який юрист.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 11:55
safonovstanislav написав: andrijk777 написав: safonovstanislav написав:
Кражу своих денег? Как вы это себе представляете? Хозяин бизнеса вызывает полицию и пишет заявление на то, что наёмный сотрудник украл свою зарплату из кассы? Думаю, после 102, к нему приедет 103, померять температуру больного.
Це вам треба 103 визивати.
Якщо працівник оформлений офіційно
, то взяття грошей з каси це кримінальна відповідальність.
Якщо працює неофіційно
- то може бути всяке. Хазяїн може сказати що він його не знає і не давав йому дозволу йому ставати за касу. І що в цьому випадку робити працівникові? Які в нього аргументи? Віддасть всі гроші, як миленький, та ще дякую скаже, що не посадили.
Именно по-этому приватбанк заберёт просроченную задолженность с вашей зарплатной карты прям в момент поступления, а половина сотрудников и руководства по-вашему уже должна сидеть. СВОИ деньги нельзя украсть. Если кто-то вам должен деньги, а тем более, если это задолженность по зарплате при официальном оформлении, и вы их забрали, это ну прям вообще никак не подогнать под кражу
Я просто к чему. Если есть просроченная задолженность, которую можете подтвердить документально, и у вас появилась возможность её забрать, все суды будут на вашей стороне, это не учитывая того, что бизнесмены не дураки, чтоб ещё платить государству, подавая в суд, за явно проигрышные дела.
Просто фейспалм. Вы бы хоть малейшее представление себе сформировали о работе с кассой, раз вы "предприниматель".
Просроченная задолженность по карте тут вообще никаким боком.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 12:56
safonovstanislav написав:
Глобализация. Сесть на автобус и куда-нибудь поехать сейчас вообще не проблема. Тем более, сейчас это уже не путь в неизвестность, как раньше. Интернет всё поменял. Можно найти любую инфу о любой стране и инфу о том, как переехать откуда угодно куда угодно. Так что, если какая-то страна предложит лучшие условия, туда сразу едет на заработки весь мир.
Не проблема поехать туристом. Попробуйте найти официальную работу в развитых странах, если вы не житель ЕС. Там в первую очередь возьмут или местных, или поляков с венграми, или прибалтов. Это закон ЕС. Кто найдет работу нелегалом, тот будет вне закона. Их работодателям светит штраф в несколько десятков тысяч, а работнику депортация и запрет на въезд в ЕС лет на 10.
О Польше не говорю, так как там отдельный закон.
Меня умиляют эти разговоры о миллионах уехавших насовсем. Как уехали, так большинство и приедет, когда встанет вопрос об изменении ихнего статуса.
Никто, просто так, постоянный вид на жительство, а тем более гражданство ЕС
им не даст. Может единицы и получат, если сильно напрягутся, а остальных разденут до нитки разными пошлинами, экзаменами, нотариусами и прочими юристами-адвокатами. А учитывая тамошнюю дороговизну жилья, многие почешут репу, прикинут что-то к носу и вернутся назад, как делают поляки, работающие на заработках в Великобритании.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 16:04
наблюдательный написав:
Никто, просто так, постоянный вид на жительство, а тем более гражданство ЕС
им не даст. Может единицы и получат, если сильно напрягутся, а остальных разденут до нитки разными пошлинами, экзаменами, нотариусами и прочими юристами-адвокатами. А учитывая тамошнюю дороговизну жилья, многие почешут репу, прикинут что-то к носу и вернутся назад, как делают поляки, работающие на заработках в Великобритании.
В Польше для получения разрешения на постоянное проживание достаточно прожить легально 5 лет и сдать экзамен по языку. И все, ты полноценный игрок на рынке труда.
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Gastarbaiter
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Додано: Суб 14 гру, 2019 19:19
Gastarbaiter написав:
В Польше для получения разрешения на постоянное проживание достаточно прожить легально 5 лет и сдать экзамен по языку. И все, ты полноценный игрок на рынке труда.
Статус польского ПМЖ не дает никакого права работать в других странах.
Только в Польше.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 20:26
наблюдательный написав: Gastarbaiter написав:
В Польше для получения разрешения на постоянное проживание достаточно прожить легально 5 лет и сдать экзамен по языку. И все, ты полноценный игрок на рынке труда.
Статус польского ПМЖ не дает никакого права работать в других странах.
Только в Польше.
Тем не менее, с ним проще. Например:
Swedish residence permits for long-term residents of another EU country
Persons who have lived in an EU country for at least five years with a residence permit may apply for long-term resident status in that country. Persons who are granted long-term resident status receive a special EC/EU residence permit. This gives them certain rights, similar to those of an EU citizen. This makes it easier for them to move to another EU country in order to work, study, start their own business or live on their pension, for example.
If you have previously held long-term resident status in another EU country and now fulfil the requirements for long-term resident status in Sweden, you may apply to transfer the status from the other country to Sweden. Contact the Swedish Migration Agency if you have any questions about how to apply to transfer your status.
И вообще я про местный рынок труда говорил.
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