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Від 3 до 7 тисяч гектарів в
одні руки: в Мінекономіки...

Від 3 до 7 тисяч гектарів в одні руки: в Мінекономіки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:34

Від 3 до 7 тисяч гектарів в одні руки: в Мінекономіки...

Пропонуємо до обговорення:
Найоптимальнішою з точки зору економічного ефекту та створення робочих місць є концентрація землі в одних руках від 3 до 7 тис. га залежно від регіону.

Дивися повний текст Від 3 до 7 тисяч гектарів в одні руки: в Мінекономіки назвали оптимальний економічний ефект.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:35

От 3х до 7 лет с конфискацией имущества у законодателей без референдума.
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