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Від 3 до 7 тисяч гектарів в одні руки: в Мінекономіки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 гру, 2019 16:34
Пропонуємо до обговорення:
Найоптимальнішою з точки зору економічного ефекту та створення робочих місць є концентрація землі в одних руках від 3 до 7 тис. га залежно від регіону.
Дивися повний текст Від 3 до 7 тисяч гектарів в одні руки: в Мінекономіки назвали оптимальний економічний ефект
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R2
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Додано: Чет 12 гру, 2019 16:35
От 3х до 7 лет с конфискацией имущества у законодателей без референдума.
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Галина441
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Додано: Чет 12 гру, 2019 18:08
А крепостных сколько можно иметь будет?
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alex77
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