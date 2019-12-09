Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 15,5% до 13,5% річних з 13 грудня.
Дивися повний текст Національний банк знизив облікову ставку.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 16:39
Національний банк знизив облікову ставку
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Дивися повний текст Національний банк знизив облікову ставку.
Додано: Чет 12 гру, 2019 16:39
... Национальный банк ускоряет смягчение монетарной политики, поскольку стремительное укрепление курса гривны приводит к более быстрому снижению инфляционного давления, чем ожидалось”, – говорится в сообщении.))))))))
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