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Національний банк
знизив облікову ставку

Національний банк знизив облікову ставку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:39

Національний банк знизив облікову ставку

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 15,5% до 13,5% річних з 13 грудня.

Дивися повний текст Національний банк знизив облікову ставку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:39

... Национальный банк ускоряет смягчение монетарной политики, поскольку стремительное укрепление курса гривны приводит к более быстрому снижению инфляционного давления, чем ожидалось”, – говорится в сообщении.))))))))
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 20:58

Ох, ни х.я себе. Так сразу?!
astatempo
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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