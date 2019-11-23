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Міністр юстиції незадоволений зарплатою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 гру, 2019 16:59
Пропонуємо до обговорення:
Міністр юстиції Денис малюська, який нещодавно запропонував передати нотаріусам право реєструвати шлюби і розлучення, розповів, що його не влаштовує зарплата і він не виключає перехід на іншу роботу.
Дивися повний текст Міністр юстиції незадоволений зарплатою
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R2
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Додано: Чет 12 гру, 2019 16:59
Цілком його підтримую. У мене більша зарплата ніж в Мініста Юстиції, і то я по Львівських а не Київських цінах.
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ivtar1995
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Додано: Чет 12 гру, 2019 17:03
Это бред, когда у министра доход меньше чем у водитель такси. А сделано это спецом, чтоб они были ручными. И малообразованные граждане это всячески поддерживает. Вангую. что сейчас набегут и начнут верещать , что путь проживет не минималку.
Чел который сидит на схемах ему пофигу на ЗП, он и доплачивать готов. Ели не уйдет и зп не поднимут, значит сел на схемы.
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ssnet
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Додано: Чет 12 гру, 2019 17:13
Сделать зарплату пару лямов как у Кобылева и ко
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GALeon
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Додано: Чет 12 гру, 2019 17:30
Хай Коболев поділиться з цілим Кабміном.
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vilkiv3
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