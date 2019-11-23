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Міністр юстиції
незадоволений зарплатою

Міністр юстиції незадоволений зарплатою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:59

Міністр юстиції незадоволений зарплатою

Пропонуємо до обговорення:
Міністр юстиції Денис малюська, який нещодавно запропонував передати нотаріусам право реєструвати шлюби і розлучення, розповів, що його не влаштовує зарплата і він не виключає перехід на іншу роботу.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:59

Цілком його підтримую. У мене більша зарплата ніж в Мініста Юстиції, і то я по Львівських а не Київських цінах.
ivtar1995
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:03

Это бред, когда у министра доход меньше чем у водитель такси. А сделано это спецом, чтоб они были ручными. И малообразованные граждане это всячески поддерживает. Вангую. что сейчас набегут и начнут верещать , что путь проживет не минималку.
Чел который сидит на схемах ему пофигу на ЗП, он и доплачивать готов. Ели не уйдет и зп не поднимут, значит сел на схемы.
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:13

Re: Міністр юстиції незадоволений зарплатою

Сделать зарплату пару лямов как у Кобылева и ко
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:30

Хай Коболев поділиться з цілим Кабміном.
vilkiv3
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 20:58

17000 зарплата у міністра? Я щось цьому не вірю. Щось він не договорює.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 20:59

І взагалі, коли він йшов на посаду - не цікавився зарплатою? Чи як? Дивний якийсь міністр.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:05

Re: Міністр юстиції незадоволений зарплатою

ivtar1995 написав:Цілком його підтримую. У мене більша зарплата ніж в Мініста Юстиції, і то я по Львівських а не Київських цінах.


Пусть старается и работает как Милованов, тот премий получает гораздо больше, чем зарплат.
Кроме того часто на таких должностях зарплата не основной доход, там еще компенсация на лечение, надбавки за секретность и еще куча разнообразных надбавок и доплат.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:19

Re: Міністр юстиції незадоволений зарплатою

andrijk777 написав:17000 зарплата у міністра? Я щось цьому не вірю. Щось він не договорює.
Ьак это наверное всего лишь голый оклад, а там + премия, переработка и пр.
GALeon
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