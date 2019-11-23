Міністр юстиції незадоволений зарплатою

vitaliygoodlife написав:
Мда...пенсіонер напевно дуже радий за нього який получає 2000грн
И какой профиль человека вы видите на позицию министра?
В коммерции человек такого уровня, работая топ-менеджером, обеспечит себе доход не меньше 100к грн в месяц чистыми, скорее больше 200к - без коррупции, просто работая эффективно на свою компанию.
Я вижу только одну причину пойти на государственную работу для опытного человека, не связанную с коррупцией - идейность. Проблема в том, что идейность быстро заканчивается, когда дети просят кушать.