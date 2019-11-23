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Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:38
И какой профиль человека вы видите на позицию министра?
В коммерции человек такого уровня, работая топ-менеджером, обеспечит себе доход не меньше 100к грн в месяц чистыми, скорее больше 200к - без коррупции, просто работая эффективно на свою компанию.
Я вижу только одну причину пойти на государственную работу для опытного человека, не связанную с коррупцией - идейность. Проблема в том, что идейность быстро заканчивается, когда дети просят кушать.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:24
Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:49
Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:00
Re: Міністр юстиції незадоволений зарплатою
Оце все - проблеми розшарування суспільства по доходам . Не повинно бути такої різниці - 100 000 чи 10 000 умовно за однакову роботу . Чи 500000 у керівника і 10000 в середньому по організації чи підприємству . Ну і тим більше 1600 мінімальної пенсії - в 2.5 рази менше прожиткового мінімуму ...
Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:42
Совок не истребим. У нас рынок труда, не нравится в одном месте. можно найти в другом. Не получается найти что-то в Украине, есть другие страны.
Ну и по разнице в оплате - допустим есть два плиточника, у одного руки из опы и он делает вкривь-вкось, другой делает качественно. По сути работа была сделана одинаковая, вы считает что они должны получить одинаковые деньги ?
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