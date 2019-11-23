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Міністр юстиції
незадоволений зарплатою

Міністр юстиції незадоволений зарплатою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:01

Мда...пенсіонер напевно дуже радий за нього який получає 2000грн
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:38

  vitaliygoodlife написав:Мда...пенсіонер напевно дуже радий за нього який получає 2000грн


И какой профиль человека вы видите на позицию министра?

В коммерции человек такого уровня, работая топ-менеджером, обеспечит себе доход не меньше 100к грн в месяц чистыми, скорее больше 200к - без коррупции, просто работая эффективно на свою компанию.

Я вижу только одну причину пойти на государственную работу для опытного человека, не связанную с коррупцией - идейность. Проблема в том, что идейность быстро заканчивается, когда дети просят кушать.
sanyok
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:24

  vitaliygoodlife написав:Мда...пенсіонер напевно дуже радий за нього який получає 2000грн

А бомж как рад за пенса, у которого есть квартира и он живет в тепле. То как пернсионеры в целом наработали, то и получили.
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:49

  andrijk777 написав:І взагалі, коли він йшов на посаду - не цікавився зарплатою? Чи як? Дивний якийсь міністр.

Думаю. он надеялся, что будет получать каждый месяц денежку из партийной кассы :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:00

Re: Міністр юстиції незадоволений зарплатою

Оце все - проблеми розшарування суспільства по доходам . Не повинно бути такої різниці - 100 000 чи 10 000 умовно за однакову роботу . Чи 500000 у керівника і 10000 в середньому по організації чи підприємству . Ну і тим більше 1600 мінімальної пенсії - в 2.5 рази менше прожиткового мінімуму ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:42

  Puente написав:Оце все - проблеми розшарування суспільства по доходам . Не повинно бути такої різниці - 100 000 чи 10 000 умовно за однакову роботу . Чи 500000 у керівника і 10000 в середньому по організації чи підприємству . Ну і тим більше 1600 мінімальної пенсії - в 2.5 рази менше прожиткового мінімуму ...

Совок не истребим. У нас рынок труда, не нравится в одном месте. можно найти в другом. Не получается найти что-то в Украине, есть другие страны.
Ну и по разнице в оплате - допустим есть два плиточника, у одного руки из опы и он делает вкривь-вкось, другой делает качественно. По сути работа была сделана одинаковая, вы считает что они должны получить одинаковые деньги ? :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:46

  ssnet написав:Это бред, когда у министра доход меньше чем у водитель такси. А сделано это спецом, чтоб они были ручными. И малообразованные граждане это всячески поддерживает. Вангую. что сейчас набегут и начнут верещать , что путь проживет не минималку.
Чел который сидит на схемах ему пофигу на ЗП, он и доплачивать готов. Ели не уйдет и зп не поднимут, значит сел на схемы.

Тогда его стоит перевести, как и всех, кто Честно работает на Государство Украина на 3/4 оклада и полугодовалую задолженность.
Да и добавить 15% военного налога.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:49

  ssnet написав:
  andrijk777 написав:І взагалі, коли він йшов на посаду - не цікавився зарплатою? Чи як? Дивний якийсь міністр.

Думаю. он надеялся, что будет получать каждый месяц денежку из партийной кассы :mrgreen:

- А кто сказал, что он с неё не кормиться?
Или иной какой-либо "хлебной темы"
Может показывать паливо? (Идти по пути Вовка из НКРЕКП)
- Становиться "удачливым бизнесменом"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:54

  sanyok написав:И какой профиль человека вы видите на позицию министра?

В коммерции человек такого уровня, работая топ-менеджером, обеспечит себе доход не меньше 100к грн в месяц чистыми, скорее больше 200к - без коррупции, просто работая эффективно на свою компанию.

Я вижу только одну причину пойти на государственную работу для опытного человека, не связанную с коррупцией - идейность. Проблема в том, что идейность быстро заканчивается, когда дети просят кушать.

Сама посада міністра - дає багато плюшок: пункт в резюме, знайомства і зв"язки. Можна попрацювати міністром рік і за малі гроші.
А ось усі інші посади в міністерстві - таких "плюшок" не дають. Там "за ідею" ніхто працювати не буде. Тому очевидно що всі інші в міністерстві(можливо окрім самого міністра) сидять на хабарях і відкатах.
andrijk777
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