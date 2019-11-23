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Міністр юстиції
незадоволений зарплатою

Міністр юстиції незадоволений зарплатою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:19

Я впевнений, що оскільки Ідея вища за бізнес, тому компенсація Міністрам повинна мінімум дорівнювати, а краще Перевищувати аналогічній посаді у бізнесі.

Я не беру до уваги скільки у нього дітей і хто хворий/здоровий.
Але сам факт повноцінної компенсації за працю.
Що таке "навіть" 250к гривень на місяць? Це 120к доларів на рік.
Ви знаєте що арт художники Blizzard отримують десь 250к долларів на рік (або більше, але це вже не так важливо)? Вони "просто" малюють. Не вирішують Держ-питання Закону.

Але оскільки у нас Україна, а не Європа, а тим паче не Сполучені Штати Америки, 250к гривень/місяць, думаю не сильно було б "обідно".

З наступаючим Різдвом Христовим усіх!
tymurfurs
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