Міністр юстиції незадоволений зарплатою

Я впевнений, що оскільки Ідея вища за бізнес, тому компенсація Міністрам повинна мінімум дорівнювати, а краще Перевищувати аналогічній посаді у бізнесі.
Я не беру до уваги скільки у нього дітей і хто хворий/здоровий.
Але сам факт повноцінної компенсації за працю.
Що таке "навіть" 250к гривень на місяць? Це 120к доларів на рік.
Ви знаєте що арт художники Blizzard отримують десь 250к долларів на рік (або більше, але це вже не так важливо)? Вони "просто" малюють. Не вирішують Держ-питання Закону.
Але оскільки у нас Україна, а не Європа, а тим паче не Сполучені Штати Америки, 250к гривень/місяць, думаю не сильно було б "обідно".
З наступаючим Різдвом Христовим усіх!