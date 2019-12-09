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Рада ухвалила закон про
зменшення тиску на бізнес

Рада ухвалила закон про зменшення тиску на бізнес
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:22

Рада ухвалила закон про зменшення тиску на бізнес

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила закон щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:22

Для зменшення тиску на бізнес, слід, в першу чергу, прийняти закон про особисту відповідальність контролерів та інспекторів за неправомірні звинувачення, які вони пишуть в протоколи, якщо їм начальство ставить таку задачу, або вони самі це роблять там, де їм не дають хабарі. Якщо інспектор знає, що звинувачення фабульне і йому прийдеться відповідати власними грошима чи свободою, то писатимуть тільки тоді, якщо бізнес дійсно навмисно робить порушення. А це вже не тиск, а виправлення. Порошенко прямим текстом обіцяв ввести таку відповідальність, але не зробив цього, бо тоді як давити на бізнес і конкурентів?
dnnikolay74
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