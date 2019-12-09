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НБУ: Рішення щодо нової
програми МВФ поки що не буде

НБУ: Рішення щодо нової програми МВФ поки що не буде
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:59

НБУ: Рішення щодо нової програми МВФ поки що не буде

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив журналістам глава НБУ Яків Смолій. Він нагадав, що Україна і МВФ досягли домовленостей про нову програму на рівні персоналу.

Дивися повний текст НБУ: Рішення щодо нової програми МВФ поки що не буде.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:59

Морковочку в очередной раз подвесили, а достанет до нее - не достанет.... Ну как пойдет... Скажем - мол ну погорячились!
svetoch-10
 
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