Про це повідомив журналістам глава НБУ Яків Смолій. Він нагадав, що Україна і МВФ досягли домовленостей про нову програму на рівні персоналу.
Дивися повний текст НБУ: Рішення щодо нової програми МВФ поки що не буде.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 17:59
НБУ: Рішення щодо нової програми МВФ поки що не буде
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ: Рішення щодо нової програми МВФ поки що не буде.
Додано: Чет 12 гру, 2019 17:59
Морковочку в очередной раз подвесили, а достанет до нее - не достанет.... Ну как пойдет... Скажем - мол ну погорячились!
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