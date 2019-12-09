Про це повідомив журналістам глава НБУ Яків Смолій. Він нагадав, що Україна і МВФ досягли домовленостей про нову програму на рівні персоналу.
Дивися повний текст НБУ: Рішення щодо нової програми МВФ поки що не буде.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 17:59
НБУ: Рішення щодо нової програми МВФ поки що не буде
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ: Рішення щодо нової програми МВФ поки що не буде.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:43
Отакої!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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