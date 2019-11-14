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Знайшли спосіб повністю заряджати
електромобілі за 5 хвилин

Знайшли спосіб повністю заряджати електромобілі за 5 хвилин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 23:27

Знайшли спосіб повністю заряджати електромобілі за 5 хвилин

Пропонуємо до обговорення:
Деякі автомобілісти відмовляються від покупки електромобіля з-за того, що його потрібно довго заряджати. Тепер ця проблема вирішена. Українці придумали, як зарядити електрокар всього за 5 хвилин!

Дивися повний текст Знайшли спосіб повністю заряджати електромобілі за 5 хвилин.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 23:27

получат ее через 5-7 лет

На развод больше похоже. За 5-7 лет или ишак, или падишах ласты склеит.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 23:43

Re: Знайшли спосіб повністю заряджати електромобілі за 5 хви

Зображення
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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