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Знайшли спосіб повністю заряджати
електромобілі за 5 хвилин

Знайшли спосіб повністю заряджати електромобілі за 5 хвилин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 23:27

Знайшли спосіб повністю заряджати електромобілі за 5 хвилин

Пропонуємо до обговорення:
Деякі автомобілісти відмовляються від покупки електромобіля з-за того, що його потрібно довго заряджати. Тепер ця проблема вирішена. Українці придумали, як зарядити електрокар всього за 5 хвилин!

Дивися повний текст Знайшли спосіб повністю заряджати електромобілі за 5 хвилин.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 23:27

получат ее через 5-7 лет

На развод больше похоже. За 5-7 лет или ишак, или падишах ласты склеит.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 23:43

Re: Знайшли спосіб повністю заряджати електромобілі за 5 хви

Зображення
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:02

У меня есть стартап как управиться за 2 минуты.
1. Снимаешь разряженную батарею с авто
2. Устанавливаешь заряженную батарею
А эти специалисты канадской компании только угрохают батарею через сотню циклов и думаю прекрасно об этом знают.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:15

Для того чтобы зарядить 40кв.ч батарею нужно подавать 40кв в течении часа - это очень грубо - только для понимания емкости. Что бы эту же батарею зарядить на 6 мин нужно 400Кв т.е. ток 1000А при напряжении 400V
olnak
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:18

Poleg Якби було все так просто , як Ви пишете , то знайшлися б люди, які б це придумали раніше. А ні Вас всі чекали. Евріка... :mrgreen:
dcagro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:42

  olnak написав:Для того чтобы зарядить 40кв.ч батарею нужно подавать 40кв в течении часа - это очень грубо - только для понимания емкости. Что бы эту же батарею зарядить на 6 мин нужно 400Кв т.е. ток 1000А при напряжении 400V


порядок цифр не выглядит чем-то шокирующим даже сейчас, а что будет через 5-7 лет?

https://www.tesla.com/blog/introducing-v3-supercharging

V3 is a completely new architecture for Supercharging. A new 1MW power cabinet with a similar design to our utility-scale products supports peak rates of up to 250kW per car.
sanyok
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:11

Re: Знайшли спосіб повністю заряджати електромобілі за 5 хви

  sanyok написав:порядок цифр не выглядит чем-то шокирующим даже сейчас, а что будет через 5-7 лет?

а что через 5-7 лет законы физики поменяются? :)
вы хоть представляете сечение провода, чтобы обыспечить прохождение тока 1000А при напряжении 400V? для 260 А при 380 V нужно сечение 120 mm2. вот вам в помощь
https://electrocontrol.com.ua/stati-sxe ... nosti.html
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:46

  wotsergeyd написав:
  sanyok написав:порядок цифр не выглядит чем-то шокирующим даже сейчас, а что будет через 5-7 лет?

а что через 5-7 лет законы физики поменяются? :)
вы хоть представляете сечение провода, чтобы обыспечить прохождение тока 1000А при напряжении 400V? для 260 А при 380 V нужно сечение 120 mm2. вот вам в помощь
https://electrocontrol.com.ua/stati-sxe ... nosti.html

Причем тут физика ? Тут реально ограничение чтоб провод не перегрелся. По этому логично стабилизировать по току. Напряжение там уже какое получится. При включении контролер подает питание только после того как кабель подключен к машине, при отключении к моменту когда разъем вытащен, высокого напряжения там уже не будет - т.е высокое напряжение не опасно.
В реализацию этой конкретной идеи не особо верится, стартап + наши эт попахивает разводом инвесторов :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:56

Re: Знайшли спосіб повністю заряджати електромобілі за 5 хви

  ssnet написав:Причем тут физика ?

Физика - это сила тока умножить на напряжение))) и это никак не изменить.
Конрад Карлович
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