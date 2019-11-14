Знайшли спосіб повністю заряджати електромобілі за 5 хвилин
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
У меня есть стартап как управиться за 2 минуты. 1. Снимаешь разряженную батарею с авто 2. Устанавливаешь заряженную батарею А эти специалисты канадской компании только угрохают батарею через сотню циклов и думаю прекрасно об этом знают.
Для того чтобы зарядить 40кв.ч батарею нужно подавать 40кв в течении часа - это очень грубо - только для понимания емкости. Что бы эту же батарею зарядить на 6 мин нужно 400Кв т.е. ток 1000А при напряжении 400V
olnak написав:Для того чтобы зарядить 40кв.ч батарею нужно подавать 40кв в течении часа - это очень грубо - только для понимания емкости. Что бы эту же батарею зарядить на 6 мин нужно 400Кв т.е. ток 1000А при напряжении 400V
порядок цифр не выглядит чем-то шокирующим даже сейчас, а что будет через 5-7 лет?
Причем тут физика ? Тут реально ограничение чтоб провод не перегрелся. По этому логично стабилизировать по току. Напряжение там уже какое получится. При включении контролер подает питание только после того как кабель подключен к машине, при отключении к моменту когда разъем вытащен, высокого напряжения там уже не будет - т.е высокое напряжение не опасно. В реализацию этой конкретной идеи не особо верится, стартап + наши эт попахивает разводом инвесторов