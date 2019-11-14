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Знайшли спосіб повністю заряджати
електромобілі за 5 хвилин

Знайшли спосіб повністю заряджати електромобілі за 5 хвилин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:01

  ssnet написав:
  wotsergeyd написав:
  sanyok написав:порядок цифр не выглядит чем-то шокирующим даже сейчас, а что будет через 5-7 лет?

а что через 5-7 лет законы физики поменяются? :)
вы хоть представляете сечение провода, чтобы обыспечить прохождение тока 1000А при напряжении 400V? для 260 А при 380 V нужно сечение 120 mm2. вот вам в помощь
https://electrocontrol.com.ua/stati-sxe ... nosti.html

Причем тут физика ? Тут реально ограничение чтоб провод не перегрелся. По этому логично стабилизировать по току. Напряжение там уже какое получится. :mrgreen:

не быть вам электриком, ну ни как :)
Востаннє редагувалось wotsergeyd в П'ят 13 гру, 2019 14:20, всього редагувалось 1 раз.
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:05

  ssnet написав:
  wotsergeyd написав:
  sanyok написав:порядок цифр не выглядит чем-то шокирующим даже сейчас, а что будет через 5-7 лет?

а что через 5-7 лет законы физики поменяются? :)
вы хоть представляете сечение провода, чтобы обыспечить прохождение тока 1000А при напряжении 400V? для 260 А при 380 V нужно сечение 120 mm2. вот вам в помощь
https://electrocontrol.com.ua/stati-sxe ... nosti.html

Причем тут физика ? Тут реально ограничение чтоб провод не перегрелся. По этому логично стабилизировать по току. Напряжение там уже какое получится.

Так не получится -- "какое получится" -- даже до 1кВ поднять очень сложно (а это "всего" в два раза): во-первых изоляция, во-вторых сертификация -- для бытовых нужд оно не пройдет...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:21

Re: Знайшли спосіб повністю заряджати електромобілі за 5 хви

Що ви сперечаєтеся - 400 в - напруга батареї автомобільної . У Тесли - 85 кВт і 400 В . Напруга не міняється . Тільки струм ... Струм більше 1000 А - відповідні кабеля ( навіть короткі дуже ) , роз"єми . Ну дуже габаритне вийде і негнучке . Тобто і це так просто не зробиш ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:25

  Puente написав:Що ви сперечаєтеся - 400 в - напруга батареї автомобільної . У Тесли - 85 кВт і 400 В . Напруга не міняється . Тільки струм ... Струм більше 1000 А - відповідні кабеля ( навіть короткі дуже ) , роз"єми . Ну дуже габаритне вийде і негнучке . Тобто і це так просто не зробиш ...

Не важно какое напряжение на сборке -- можно преобразователь в саму батарею всунуть на пару с балансировщиком -- и заряжать чуть-ли не отдельные банки. Именно тут -- вообще никаких проблем нет.
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