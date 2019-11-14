Знайшли спосіб повністю заряджати електромобілі за 5 хвилин
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Що ви сперечаєтеся - 400 в - напруга батареї автомобільної . У Тесли - 85 кВт і 400 В . Напруга не міняється . Тільки струм ... Струм більше 1000 А - відповідні кабеля ( навіть короткі дуже ) , роз"єми . Ну дуже габаритне вийде і негнучке . Тобто і це так просто не зробиш ...
Puente написав:Що ви сперечаєтеся - 400 в - напруга батареї автомобільної . У Тесли - 85 кВт і 400 В . Напруга не міняється . Тільки струм ... Струм більше 1000 А - відповідні кабеля ( навіть короткі дуже ) , роз"єми . Ну дуже габаритне вийде і негнучке . Тобто і це так просто не зробиш ...
Не важно какое напряжение на сборке -- можно преобразователь в саму батарею всунуть на пару с балансировщиком -- и заряжать чуть-ли не отдельные банки. Именно тут -- вообще никаких проблем нет.