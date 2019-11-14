Знайшли спосіб повністю заряджати електромобілі за 5 хвилин
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Що ви сперечаєтеся - 400 в - напруга батареї автомобільної . У Тесли - 85 кВт і 400 В . Напруга не міняється . Тільки струм ... Струм більше 1000 А - відповідні кабеля ( навіть короткі дуже ) , роз"єми . Ну дуже габаритне вийде і негнучке . Тобто і це так просто не зробиш ...
Puente написав:Що ви сперечаєтеся - 400 в - напруга батареї автомобільної . У Тесли - 85 кВт і 400 В . Напруга не міняється . Тільки струм ... Струм більше 1000 А - відповідні кабеля ( навіть короткі дуже ) , роз"єми . Ну дуже габаритне вийде і негнучке . Тобто і це так просто не зробиш ...
Не важно какое напряжение на сборке -- можно преобразователь в саму батарею всунуть на пару с балансировщиком -- и заряжать чуть-ли не отдельные банки. Именно тут -- вообще никаких проблем нет.
Poleg написав:У меня есть стартап как управиться за 2 минуты. 1. Снимаешь разряженную батарею с авто 2. Устанавливаешь заряженную батарею А эти специалисты канадской компании только угрохают батарею через сотню циклов и думаю прекрасно об этом знают.
это не новинка, и как минимум, уже используется. был давеча в Мск, полно электробусов ЛиАЗ, заряжаются на конечных за 30мин. товарищ, живущий между Мск и Минском, ругается, что электробусы МаЗ заряжаются за 6 минут. наверное, забыли запатентовать))
Выглядит как фантастика, но ещё не так давно и сами элекромобили были фантастикой, а сейчас нет. Все приведённые в комментах ограничения по сечению проводов и силе тока являются верными с точки зрения сегодняшнего дня. Очень скоро всё изменится. Есть и эффект сверхпроводимости, и новейшие материалы типа графена. Поэтому такая зарядка может оказаться вполне работоспособной, учитывая возможности недалёкого будущего.