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Знайшли спосіб повністю заряджати
електромобілі за 5 хвилин

Знайшли спосіб повністю заряджати електромобілі за 5 хвилин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:45

  deneg net написав:Выглядит как фантастика, но ещё не так давно и сами элекромобили были фантастикой, а сейчас нет.
Все приведённые в комментах ограничения по сечению проводов и силе тока являются верными с точки зрения сегодняшнего дня.
Очень скоро всё изменится. Есть и эффект сверхпроводимости, и новейшие материалы типа графена.
Поэтому такая зарядка может оказаться вполне работоспособной, учитывая возможности недалёкого будущего.

Поинтересовался графеном в интернете.

На алибабе ушлые китайцы залежавшиеся свои литий-полимерные батареи небольшой емкости и с тоненькими проводами поголовно начали называть графеновыми. :mrgreen:
buratinyo
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