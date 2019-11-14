Знайшли спосіб повністю заряджати електромобілі за 5 хвилин

deneg net написав:Выглядит как фантастика, но ещё не так давно и сами элекромобили были фантастикой, а сейчас нет.
Все приведённые в комментах ограничения по сечению проводов и силе тока являются верными с точки зрения сегодняшнего дня.
Очень скоро всё изменится. Есть и эффект сверхпроводимости, и новейшие материалы типа графена.
Поэтому такая зарядка может оказаться вполне работоспособной, учитывая возможности недалёкого будущего.
Поинтересовался графеном в интернете.
На алибабе ушлые китайцы залежавшиеся свои литий-полимерные батареи небольшой емкости и с тоненькими проводами поголовно начали называть графеновыми.