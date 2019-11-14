Знайшли спосіб повністю заряджати електромобілі за 5 хвилин

Додано: Суб 14 гру, 2019 08:39

wotsergeyd написав: ssnet написав: а что через 5-7 лет законы физики поменяются?

вы хоть представляете сечение провода, чтобы обыспечить прохождение тока 1000А при напряжении 400V? для 260 А при 380 V нужно сечение 120 mm2. вот вам в помощь

https://electrocontrol.com.ua/stati-sxe ... nosti.html а что через 5-7 лет законы физики поменяются?вы хоть представляете сечение провода, чтобы обыспечить прохождение тока 1000А при напряжении 400V? для 260 А при 380 V нужно сечение 120 mm2. вот вам в помощь

Причем тут физика ? Тут реально ограничение чтоб провод не перегрелся. По этому логично стабилизировать по току. Напряжение там уже какое получится. Причем тут физика ? Тут реально ограничение чтоб провод не перегрелся. По этому логично стабилизировать по току. Напряжение там уже какое получится.

не быть вам электриком, ну ни как не быть вам электриком, ну ни как

Вы думаете вопрос с питанием не решен ? Т.е найдутся инвесторы, которым такой вопрос в голову не придет ?Нате вам деньги - не жалкоЕсли решение есть, то какой смысл вспоминать физику, тем более на уровне электрики, где совсем другие цели ставятся. Ели бы все разрабатывали "электрики", то Usb-C , который может питать ноутбук был бы как шнур от утюга, а для питания процессоров не материнской плате прикручивали бы медные рельсы болтами М16, так там ток больше 150AЯркий пример - сварочный аппарат. Совковые "элекрики" глянули на токи сделали здоровенную бандуру - фиг подымишь, а китайцы проявили смекалку и сделали маленький, легкий импульсный. Да сечение провода меньше и физику не отманишь, он греется, но это решилось активным охлаждением. Да КПД гораздо ниже, ну и плевать.ps. Кабели новых суперчаржеров уже имеют жидкостное охлаждение. А вы и дальше крутите гайки за гроши, гордясь знанием школьного курса физики