Знайшли спосіб повністю заряджати електромобілі за 5 хвилин
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deneg net написав:Выглядит как фантастика, но ещё не так давно и сами элекромобили были фантастикой, а сейчас нет. Все приведённые в комментах ограничения по сечению проводов и силе тока являются верными с точки зрения сегодняшнего дня. Очень скоро всё изменится. Есть и эффект сверхпроводимости, и новейшие материалы типа графена. Поэтому такая зарядка может оказаться вполне работоспособной, учитывая возможности недалёкого будущего.
Поинтересовался графеном в интернете.
На алибабе ушлые китайцы залежавшиеся свои литий-полимерные батареи небольшой емкости и с тоненькими проводами поголовно начали называть графеновыми.
Для пробега в 100км и скорости 90кмч надо не менее 15квт/ч. Т.е. чтобы зарядить авто для пробега в 300 км - 45квтч. А чтобы влить в батарею 45квтч за 5 минут нужен источник мощностью 540кВт. Почти как небольшой спальный район Киева :)
ssnet написав:а что через 5-7 лет законы физики поменяются? вы хоть представляете сечение провода, чтобы обыспечить прохождение тока 1000А при напряжении 400V? для 260 А при 380 V нужно сечение 120 mm2. вот вам в помощь https://electrocontrol.com.ua/stati-sxe ... nosti.html
Причем тут физика ? Тут реально ограничение чтоб провод не перегрелся. По этому логично стабилизировать по току. Напряжение там уже какое получится.
не быть вам электриком, ну ни как
Вы думаете вопрос с питанием не решен ? Т.е найдутся инвесторы, которым такой вопрос в голову не придет ? Нате вам деньги - не жалко Если решение есть, то какой смысл вспоминать физику, тем более на уровне электрики, где совсем другие цели ставятся. Ели бы все разрабатывали "электрики", то Usb-C , который может питать ноутбук был бы как шнур от утюга, а для питания процессоров не материнской плате прикручивали бы медные рельсы болтами М16, так там ток больше 150A Яркий пример - сварочный аппарат. Совковые "элекрики" глянули на токи сделали здоровенную бандуру - фиг подымишь, а китайцы проявили смекалку и сделали маленький, легкий импульсный. Да сечение провода меньше и физику не отманишь, он греется, но это решилось активным охлаждением. Да КПД гораздо ниже, ну и плевать. ps. Кабели новых суперчаржеров уже имеют жидкостное охлаждение. А вы и дальше крутите гайки за гроши, гордясь знанием школьного курса физики
deneg net написав:Выглядит как фантастика, недавно сами элекромобили были фантастикойт. Все приведённые в комментах ограничения... являются верными с точки зрения сегодняшнего дня. Очень скоро всё изменится. Есть эффект сверхпроводимости Поэтому.. учитывая возможности..будущего.
если есть доступный к использованию в ближайшие годы эффект сверхпроводимости, никто бы не разрабатывал бесполезные аккумуляторы, не находите?