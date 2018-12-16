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Норвегія призупиняє
будівництво СЕС в Україні

Норвегія призупиняє будівництво СЕС в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:43

Норвегія призупиняє будівництво СЕС в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Scatec Solar зупинила реалізацію проекту СЕС через анонсованих змін в системі виплати «зеленого тарифу».

Дивися повний текст Норвегія призупиняє будівництво СЕС в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:44

сонячні електростанції потрібні ! Тут без питань .
З тим що "кольорові" тарифи це якась соціалістічєская антіринкова маячня , я також згоден .
Як тоді можна стимулювати сонячну енергетику ? Да , так само як і будь-що ! Податкові пільги . Зокрема скасування ПДВ + безкоштовне розмитнення комплектуючих компонентів .
Одного разу в В.Раді вже хотіли щось таке прийняти . Але робили це так , як звикли робити все — через сраку . Один законопроект намагались заховати всередину іншого . Пам'ятаю , тоді Піховшик це помітив , сказав що це зовсім вже зухвале порушення регламенту . Одразу журналісти підхопили цю тему , вгледіли тут "руку" Ахмєтова . Скандал показали по тєлєвізору . Пільг нема .
Oleh1969
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:46

  Oleh1969 написав:сонячні електростанції потрібні ! Тут без питань .
З тим що "кольорові" тарифи це якась соціалістічєская антіринкова маячня , я також згоден .
Як тоді можна стимулювати сонячну енергетику ? Да , так само як і будь-що ! Податкові пільги . Зокрема скасування ПДВ + безкоштовне розмитнення комплектуючих компонентів .
Одного разу в В.Раді вже хотіли щось таке прийняти . Але робили це так , як звикли робити все — через сраку . Один законопроект намагались заховати всередину іншого . Пам'ятаю , тоді Піховшик це помітив , сказав що це зовсім вже зухвале порушення регламенту . Одразу журналісти підхопили цю тему , вгледіли тут "руку" Ахмєтова . Скандал показали по тєлєвізору . Пільг нема .

Это стимулирование зеленой энергии в простонародии называется обкрадание населения. Кто то бабла хочет срубить на людях прикрываясь зеленкой.

Не развития они хотят, а денег срубить. Зачем развивать то что в разы стоит дороже обычного? Для поиграться в экологию? Те кто производит эти панели (Америка, Китай) на экологию сра.. хотели. Сплошное лицемерство.
p_a_l
 
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