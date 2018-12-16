Scatec Solar зупинила реалізацію проекту СЕС через анонсованих змін в системі виплати «зеленого тарифу».
Дивися повний текст Норвегія призупиняє будівництво СЕС в Україні.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:43
Норвегія призупиняє будівництво СЕС в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Норвегія призупиняє будівництво СЕС в Україні.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:44
сонячні електростанції потрібні ! Тут без питань .
З тим що "кольорові" тарифи це якась соціалістічєская антіринкова маячня , я також згоден .
Як тоді можна стимулювати сонячну енергетику ? Да , так само як і будь-що ! Податкові пільги . Зокрема скасування ПДВ + безкоштовне розмитнення комплектуючих компонентів .
Одного разу в В.Раді вже хотіли щось таке прийняти . Але робили це так , як звикли робити все — через сраку . Один законопроект намагались заховати всередину іншого . Пам'ятаю , тоді Піховшик це помітив , сказав що це зовсім вже зухвале порушення регламенту . Одразу журналісти підхопили цю тему , вгледіли тут "руку" Ахмєтова . Скандал показали по тєлєвізору . Пільг нема .
Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:46
Это стимулирование зеленой энергии в простонародии называется обкрадание населения. Кто то бабла хочет срубить на людях прикрываясь зеленкой.
Не развития они хотят, а денег срубить. Зачем развивать то что в разы стоит дороже обычного? Для поиграться в экологию? Те кто производит эти панели (Америка, Китай) на экологию сра.. хотели. Сплошное лицемерство.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:16
Re: Норвегія призупиняє будівництво СЕС в Україні
А зачем вообще вкладываться в то, что не приносит моментальной прибыли? Гараздо
дешевле ведь сосать российскую газовую трубу, так что ли? А потом удивляться, почему вдруг нам начинают диктовать условия.
Посмотрите, как менялась себестоимость "зеленой энергии" за последние лет десять. Вы полагаете, что без стимулированного увеличения рынка сбыта, и, соответственно, инвестиций в исследования/производство это было бы возможно? Да, иногда приходится долго вкладывать, чтобы получить результат.
Одного не пойму: каким концом Вас это коснулось: для населения цены не менялись уже несколько лет. От чего пафос такой-то?
Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:27
Не могу сказать, что принятый прошлой Радой закон по развитию зеленой энергетики не носит лобистского характера, но то что сейчас происходит в энергетической отрасли вообще на голову не налазит. Чья-то промышленность получает электроэнергию по тарифам глубоко ниже рыночных, отсюда и перекос в ценообразовании. В данном случае автор статьи переваливает проблему с плеч Моники на зеленые тарифы. А ранее нам давали понять, что нарид чересчур оборзел и платит по слишком низким тарифам ... Думаю авторам нужно больше обращать внимания на действия технократов, которых привел к власти Игорь Валерьевич.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:37
Любой нормальный человек и бизнесмен не только будет убегать из Украины, но даже не сунется сюда! Страна, где само государство презирает левый берег (даже Киева, что уже про другие города говорить) и лелеет правый берег за деньги от народа левого берега.
EMS уже 5 дней не доставляет посылку по Киеву с подарком для родителей! Ответ: левый берег мы возить не хотим. Будь проклято это государство и госслужащие! А всем нормальным пора уезжать хоть куда, только бы отсюда!
Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:55
65Мвт коли АЕС 1 блок 2500Мвт... і дратує зміна в мові "проєкт" бісить, шоб порох здох з таким законом
Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:57
Прийняти закон - це одне. А не вiдмiнити - це вже нагальнiше!
EMS уже 5 дней не доставляет посылку по Киеву с подарком для родителей! Ответ: левый берег мы возить не хотим. Будь проклято это государство и госслужащие! А всем нормальным пора уезжать хоть куда, только бы отсюда!
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:06
Re: Норвегія призупиняє будівництво СЕС в Україні
Вся ця альтернатива - це просто чергове коло по спіралі технологічної гонки нашої цивілізації . Зараз пошируються думки про екологічність - хоча абсолютно всі екологічні проблеми тут і зараз не враховуються . Комплекс - виробництво панелей , територія встановлення , утилізація - насправді не розглядається ( а на фіга розглядати - перекладемо проблеми на Китай - або ще якесь місце знайдем ) . А Земля одна і на всіх . Наступна проблема з цією енергетикою - її непостійність - що вітер , що сонце . А це - безпека взагалі енергомереж . В Німеччині вже почали про це говорити - але поки їх не дуже слухають . Бо поки їм простіше додаткову електроенергію за кордоном купити . Хоч ціна такого виросла в сотні разів ( В результате нехватки энергоносителей в Германии наблюдается самая высокая стоимость краткосрочной «балансировки энергии», которая взлетела с 64 евро в 2017 году до 37 856 евро за 1 Мегаватт-час час в 2019 году) ...
Так що все це не так просто і гарно - як нам намагаються сказати .
А площі , які займають сонячні станції ? В порівняні зі звичайними - сотні разів так само ... Ну і так далі ...
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