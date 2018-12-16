Норвегія призупиняє будівництво СЕС в Україні

Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:20

LutsMan написав: headshaker написав: Посмотрите, как менялась себестоимость "зеленой энергии" за последние лет десять. Вы полагаете, что без стимулированного увеличения рынка сбыта, и, соответственно, инвестиций в исследования/производство это было бы возможно? Да, иногда приходится долго вкладывать, чтобы получить результат. Посмотрите, как менялась себестоимость "зеленой энергии" за последние лет десять. Вы полагаете, что без стимулированного увеличения рынка сбыта, и, соответственно, инвестиций в исследования/производство это было бы возможно? Да, иногда приходится долго вкладывать, чтобы получить результат.

Напомните, где и кто в нашей стране занимался "инвестиций в исследования/производство" ? И почему за наш счёт это должно происходить ? Может нам ещё скинуться на "исследования" автокорпораций ? Напомните, где и кто в нашей стране занимался "инвестиций в исследования/производство" ? И почему за наш счёт это должно происходить ? Может нам ещё скинуться на "исследования" автокорпораций ?

LutsMan написав: headshaker написав: Одного не пойму: каким концом Вас это коснулось: для населения цены не менялись уже несколько лет. От чего пафос такой-то? Одного не пойму: каким концом Вас это коснулось: для населения цены не менялись уже несколько лет. От чего пафос такой-то?

Т.е. выплаты от государства на "зелёный тариф" взялись из воздуха ?

К качестве "хлебных крошек" даю направление - найдите себестоимость производства кВт на АЭС и сравните её с тарифом, который оплачивает население сейчас. Может мысли какие придут в голову. Т.е. выплаты от государства на "зелёный тариф" взялись из воздуха ?К качестве "хлебных крошек" даю направление - найдите себестоимость производства кВт на АЭС и сравните её с тарифом, который оплачивает население сейчас. Может мысли какие придут в голову.

А Вы таки да, скидываетесь (хотя, судя по всему, о том и не догадываетесь). Или льготы на электромобили из воздуха возникают?И таки да, это в Ваших интересах, чтобы лет через *дцать не нюхать выхлоп бензиновых тарантасов - опять же, догадываетесь Вы об этом или нет.Хлебные крошки оставьте себе - поискать между ними, входит ли в означенную себестоимость1. балансировка нагрузки (солнечная энергетика работает днем, когда есть дефицит энергии, и стало быть, по факту участвует в выполнении этой функции);2. страховка на случай повторения аварии типа Чернобыльской;3. будущие расходы на выведение станций из эксплуатации,а если не входит, то кто все это будет оплачивать. Похоже, крошки Ваши - это то, что осталось от булки после того, как весь изюм из нее выковыряли. Не стоит предлагать такой продукт окружающим, могут не оценить.