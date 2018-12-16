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Норвегія призупиняє
будівництво СЕС в Україні

Норвегія призупиняє будівництво СЕС в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:20

  LutsMan написав:
  headshaker написав:Посмотрите, как менялась себестоимость "зеленой энергии" за последние лет десять. Вы полагаете, что без стимулированного увеличения рынка сбыта, и, соответственно, инвестиций в исследования/производство это было бы возможно? Да, иногда приходится долго вкладывать, чтобы получить результат.

Напомните, где и кто в нашей стране занимался "инвестиций в исследования/производство" ? И почему за наш счёт это должно происходить ? Может нам ещё скинуться на "исследования" автокорпораций ?


А Вы таки да, скидываетесь (хотя, судя по всему, о том и не догадываетесь). Или льготы на электромобили из воздуха возникают?
И таки да, это в Ваших интересах, чтобы лет через *дцать не нюхать выхлоп бензиновых тарантасов - опять же, догадываетесь Вы об этом или нет.

  LutsMan написав:
  headshaker написав:Одного не пойму: каким концом Вас это коснулось: для населения цены не менялись уже несколько лет. От чего пафос такой-то?

Т.е. выплаты от государства на "зелёный тариф" взялись из воздуха ?
К качестве "хлебных крошек" даю направление - найдите себестоимость производства кВт на АЭС и сравните её с тарифом, который оплачивает население сейчас. Может мысли какие придут в голову.


Хлебные крошки оставьте себе - поискать между ними, входит ли в означенную себестоимость
1. балансировка нагрузки (солнечная энергетика работает днем, когда есть дефицит энергии, и стало быть, по факту участвует в выполнении этой функции);
2. страховка на случай повторения аварии типа Чернобыльской;
3. будущие расходы на выведение станций из эксплуатации,
а если не входит, то кто все это будет оплачивать. Похоже, крошки Ваши - это то, что осталось от булки после того, как весь изюм из нее выковыряли. Не стоит предлагать такой продукт окружающим, могут не оценить.
headshaker
 
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