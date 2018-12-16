Норвегія призупиняє будівництво СЕС в Україні

LutsMan написав:headshaker написав:Посмотрите, как менялась себестоимость "зеленой энергии" за последние лет десять. Вы полагаете, что без стимулированного увеличения рынка сбыта, и, соответственно, инвестиций в исследования/производство это было бы возможно? Да, иногда приходится долго вкладывать, чтобы получить результат.
Напомните, где и кто в нашей стране занимался "инвестиций в исследования/производство" ? И почему за наш счёт это должно происходить ? Может нам ещё скинуться на "исследования" автокорпораций ?
А Вы таки да, скидываетесь (хотя, судя по всему, о том и не догадываетесь). Или льготы на электромобили из воздуха возникают?
И таки да, это в Ваших интересах, чтобы лет через *дцать не нюхать выхлоп бензиновых тарантасов - опять же, догадываетесь Вы об этом или нет.
LutsMan написав:
Т.е. выплаты от государства на "зелёный тариф" взялись из воздуха ?
К качестве "хлебных крошек" даю направление - найдите себестоимость производства кВт на АЭС и сравните её с тарифом, который оплачивает население сейчас. Может мысли какие придут в голову.
Хлебные крошки оставьте себе - поискать между ними, входит ли в означенную себестоимость
1. балансировка нагрузки (солнечная энергетика работает днем, когда есть дефицит энергии, и стало быть, по факту участвует в выполнении этой функции);
2. страховка на случай повторения аварии типа Чернобыльской;
3. будущие расходы на выведение станций из эксплуатации,
а если не входит, то кто все это будет оплачивать. Похоже, крошки Ваши - это то, что осталось от булки после того, как весь изюм из нее выковыряли. Не стоит предлагать такой продукт окружающим, могут не оценить.