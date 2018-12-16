Норвегія призупиняє будівництво СЕС в Україні

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headshaker написав:Посмотрите, как менялась себестоимость "зеленой энергии" за последние лет десять. Вы полагаете, что без стимулированного увеличения рынка сбыта, и, соответственно, инвестиций в исследования/производство это было бы возможно? Да, иногда приходится долго вкладывать, чтобы получить результат.
Напомните, где и кто в нашей стране занимался "инвестиций в исследования/производство" ? И почему за наш счёт это должно происходить ? Может нам ещё скинуться на "исследования" автокорпораций ?
А Вы таки да, скидываетесь (хотя, судя по всему, о том и не догадываетесь). Или льготы на электромобили из воздуха возникают? И таки да, это в Ваших интересах, чтобы лет через *дцать не нюхать выхлоп бензиновых тарантасов - опять же, догадываетесь Вы об этом или нет.
LutsMan написав:
headshaker написав:Одного не пойму: каким концом Вас это коснулось: для населения цены не менялись уже несколько лет. От чего пафос такой-то?
Т.е. выплаты от государства на "зелёный тариф" взялись из воздуха ? К качестве "хлебных крошек" даю направление - найдите себестоимость производства кВт на АЭС и сравните её с тарифом, который оплачивает население сейчас. Может мысли какие придут в голову.
Хлебные крошки оставьте себе - поискать между ними, входит ли в означенную себестоимость 1. балансировка нагрузки (солнечная энергетика работает днем, когда есть дефицит энергии, и стало быть, по факту участвует в выполнении этой функции); 2. страховка на случай повторения аварии типа Чернобыльской; 3. будущие расходы на выведение станций из эксплуатации, а если не входит, то кто все это будет оплачивать. Похоже, крошки Ваши - это то, что осталось от булки после того, как весь изюм из нее выковыряли. Не стоит предлагать такой продукт окружающим, могут не оценить.
headshaker написав:1. балансировка нагрузки (солнечная энергетика работает днем, когда есть дефицит энергии, и стало быть, по факту участвует в выполнении этой функции); 2. страховка на случай повторения аварии типа Чернобыльской; 3. будущие расходы на выведение станций из эксплуатации, а если не входит, то кто все это будет оплачивать. Похоже, крошки Ваши - это то, что осталось от булки после того, как весь изюм из нее выковыряли. Не стоит предлагать такой продукт окружающим, могут не оценить.
А вам не кажется что всё наоборот 1. ВИЭ самый что не наесть непостоянный источник энергии, причем небалансируемый - то есть как раз функции балансировки выполнять не может, потому что сам не постоянен. Кроме того добрая часть ВИЭ (особенно это касается СЭС) в часы пик не поставляют электричество (можно легко увидеть изучив ДОБОВИЙ ГРАФІК ВИРОБНИЦТВА/СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ на сайте укрэнерго). Итого - требуют дополнительные замещающие мощности, которые будут замещать и балансировать генерацию ВИЭ, за что тоже нужно платить и эти траты должны относиться не к замещающей, а к ВИЭ. Просто пример - к генерации ВИЭ нужно строить такую же замещающую. Если условно генерация ВИЭ стоит 1грн, а замещающая стоит 1грн, то при постоянной работе "замещающая" стоила бы дешевле (условно 0,9грн), потому что во время работы ВИЭ она простаивает. Но в итоге цена якобы у обоих условно 1грн за квт, хотя фактически это не так. 2. из первого получается противоположное - вместо постоянного источника генерации придется балансировать в том числе реакторами, что явно не "страхует" а скорее наоборот.
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
headshaker написав:1. балансировка нагрузки (солнечная энергетика работает днем, когда есть дефицит энергии, и стало быть, по факту участвует в выполнении этой функции); 2. страховка на случай повторения аварии типа Чернобыльской; 3. будущие расходы на выведение станций из эксплуатации, а если не входит, то кто все это будет оплачивать. Похоже, крошки Ваши - это то, что осталось от булки после того, как весь изюм из нее выковыряли. Не стоит предлагать такой продукт окружающим, могут не оценить.
А вам не кажется что всё наоборот 1. ВИЭ самый что не наесть непостоянный источник энергии, причем небалансируемый - то есть как раз функции балансировки выполнять не может, потому что сам не постоянен. Кроме того добрая часть ВИЭ (особенно это касается СЭС) в часы пик не поставляют электричество (можно легко увидеть изучив ДОБОВИЙ ГРАФІК ВИРОБНИЦТВА/СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ на сайте укрэнерго). Итого - требуют дополнительные замещающие мощности, которые будут замещать и балансировать генерацию ВИЭ, за что тоже нужно платить и эти траты должны относиться не к замещающей, а к ВИЭ. Просто пример - к генерации ВИЭ нужно строить такую же замещающую. Если условно генерация ВИЭ стоит 1грн, а замещающая стоит 1грн, то при постоянной работе "замещающая" стоила бы дешевле (условно 0,9грн), потому что во время работы ВИЭ она простаивает. Но в итоге цена якобы у обоих условно 1грн за квт, хотя фактически это не так. 2. из первого получается противоположное - вместо постоянного источника генерации придется балансировать в том числе реакторами, что явно не "страхует" а скорее наоборот.
На графики надо не только ссылаться, но и видеть, что на них изображено.
Согласно графика, который Вы помянули (см. тут: https://ua.energy/diyalnist/dyspetcherska-informatsiya/dobovyj-grafik-vyrobnytstva-spozhyvannya-e-e/) потребление возрастает днем и снижается ночью (более точные временные раскладки разнятся день ото дня, но сути дела не меняют). Производство ВИЭ также выше днем, во всяком случае, если говорить о солнечной энергии. Непостоянство ВИЭ, о котором Вы говорите, относится в значительной мере только к конкретному источнику ("тучка наползла"), но вполне усредняется в масштабах энергосистемы (доля ВИЭ на упомянутом Вами графике имеет вполне гладкую во времени форму). Так что вам потребуется оставить немного больше букв для качественного обоснования своего тезиса (если, конечно, он действительно имеет быть истинным)
Ну если уже решили посмотреть на графики то уж давайте смотреть, и учитывая, что сейчас для СЭС как бы не сезон давайте возьмем август, например 16.08.2019, так вот ночью ВДЕ 222, а вот днем 1200 т.е. в шесть раз поднялось, но имеется конкретная проблема, после 16 часов начинается конкретное падение генерации в 16 - 833, а в 18 уже только 382 и до 109 в 20,00. А вот потребление выходит в пик в 21,00 и знаете кто в это время шуршит? А вот вам и ответ - ГЕС и ГАЕС. это по поводу балансировки нагрузки и нужна она для СЭС или не нужна ответ напрашивается - очень сильно нужна. Но значете какая самая большая печаль, это что вкладывая деньги в СЭС государство не вкладывает (низкие цены на закупку е/е от тех же АЭС чт оим не дает получить прибыль для модернизации) в АЭС, ГЕС, ТЕС и лет через 10-15 пойдут выведения блоков из эксплуатации, а замены им нету. И вот тогда начнется самое веселье.